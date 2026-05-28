鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-05-28 20:05

近年區域衝突加劇，國防軍工成為各國發展重中之重，今 (2026) 年「台美國防產業論壇」於今 (28) 日於世貿登場，由貿協及美台商業協會攜手主辦，深化台美國防供應鏈合作與技術研發，促雙方產業交流與供應鏈韌性。貿協董事長黃志芳表示，論壇不僅為產業交流活動，更達成重要里程碑，象徵台美雙方從過去以軍售與採購為主，逐步深化為更高層次、具戰略意義之產業夥伴關係。

今年的台美國防論壇美方是重磅出擊，陣容包括美國前陸軍太平洋司令部查爾斯．弗林司令 (Charles A. Flynn) 帶領逾 40 位重量級團員來訪，堪稱歷年規模之最，也反映美方對深化台美國防供應鏈之高度重視。

‌



此次論壇也邀請 Domo Tactical Communications(DTC) 業務發展副總裁 Brady Crosier 及 ISMAR 全球商務資深總監 Philip W. Yu 分享台美國防共同產製與共同研發合作之願景，共吸引超過 200 位我國國防、無人機、資安、衛星通訊等相關領域業者及媒體共襄盛舉，與會者不乏漢翔 (2634-TW)、碳基 (7719-TW)、迅杰 (6243-TW) 及智飛等國內指標大廠。

黃志芳於開幕致詞時指出，論壇不僅為產業交流，更象徵台美正從過去以軍售與採購為主的合作模式，深化為更高層次具戰略意義之產業夥伴。

黃志芳強調，台灣擁有深厚的半導體、資通訊與低軌衛星科技產業基礎，許多技術可快速轉化為國防應用，包括無人機、AI 辨識、衛星通訊及半導體晶片等，目標為成為全球國防科技供應鏈的重要夥伴。

另近來受地緣政治局勢影響，各國對國防產業與供應鏈自主之重視日益提升，貿協亦全力以多元作法，協助我國企業打造跨國、跨領域的產業合作契機，其中尤以兩年一度「台北國際航太暨國防工業展」為最重要平台，去 (2025) 年展出規模創歷屆新高，較前屆大幅成長逾七成。

此外，貿協於今年 5 月邀請 30 家來自烏克蘭、波蘭、捷克等國業者來台，分享第一手烏克蘭重建需求的商機，其中包含烏克蘭前三大無人機業者，聚焦軍工無人機與 ICT 科技領域，亦於 4 月邀請義大利國防及直升機產業龍頭 Leonardo 來臺舉辦採購政策說明會，並促成日本 NTT e-Drone Technology 來臺與我商進行多場洽談，積極協助台灣業者切入國際供應鏈。

據行政院統計，台灣軍工產業去年產值達新台幣 2,308 億元，無人機 129 億元、船艦 696 億元、航太 1,483 億元，尤其無人機較前一年成長 2.5 倍，目前全台已有超過 267 家業者投入無人機供應鏈，並已與歐美日等多國簽署備忘錄 (MOU)。

今年台灣也正式成為美國本土以外的無人機「非紅供應鏈」GreenUAS 測試據點，象徵台灣於全球可信賴無人機供應鏈中扮演關鍵角色，使無人機成為台美產業合作最具潛力之方向之一。