鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-05-29 12:55

南亞 (1326-TW) 今 (29) 日舉行股東會，面對全球石化產能過剩與紅海競爭，南亞加速由傳產石化向高值化、數位化轉型，董事長吳嘉昭今日表示，因應 AI 浪潮，南亞憑完整上下游垂直整合優勢，把握中高階電子材料市場需求商機，今 (2026) 年第 1 季已收到立竿見影之效，業績明顯成長，也透露今、明 (2027) 年，持續深耕半導體材料、醫材及電力需求方案。

‌



吳嘉昭在會中指出，南亞目前已透過自主研發或與外部合作，共 42 件轉型案進行中，將陸續投資 124 億元，估可創造年產值 426 億元。今明 2 年持續深耕 3 項領域的布局。

首先在發展醫療材料新事業上，南亞計劃投入 21 項產品開發，以減白血袋、細胞培養袋、真空採血管以及高階手術用抗沾黏膜等 4 項為核心，建立南亞醫材品牌，再擴充其他項目，4 項產品已取得台灣相關許可，可創造年產值約 27 億元。

二、投入半導體用材料部份，南亞計劃投入多項產品開發，包括半導體製程用薄膜、預電子級雙氧水、電子級 CO2、氟系塑膠管材等，約可創造年產值 50 億元。

三、打造全面電力解決方案的新事業。鑑於大型資料中心設立後的電力需求，完備的電網系統至為關鍵，除既有配電產品外，南亞將與國內外公司合作，爭取電網商機，由「單一設備供應商」轉型為「電力系統解決方案提供者」。

吳嘉昭說，產業轉型是長期且艱辛的必經路程，仍需待時間發酵，南亞短期內積極進行產品轉型提高差別化產品組合，並以靈活、多元商業模式與同業合作。另針對重點產品，公司也鎖定標竿企業，訂定追趕、趕上及超越的指標，希望藉由完整上下游垂直整合優勢，把握中高階電子材料市場需求的商機，以，厚實成長的動能轉型。