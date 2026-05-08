長榮航馬拉松10/25熱烈開跑 傳奇教練首度開班

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-05-08 17:37

國內運動界盛事長榮航空 (2618-TW) 馬拉松將於 10 月 25 日正式開跑， 本屆賽事規劃全程馬拉松、半程馬拉松、10 公里和 3 公里，共 24000 個名額，下午 5 點開放報名，引發搶報熱潮，今年也特別邀請到台灣馬拉松傳奇吳文騫教練首度開班，帶領多位專業教練分別在台北、新北和新竹多地開課。

長榮航馬拉松將於10月25日正式開跑。(鉅亨網記者王莞甯攝)

長榮航馬拉松是台灣少數獲得國際馬拉松暨長跑協會 (AIMS) 賽道認證賽事之一，長榮航表示，參賽者不限組別跑 1 公里送無限萬哩遊 100 哩，另外還可抽機票，提供共 10 張國際線來回機票、20 張國內線來回機票，以及長汎假期旅遊抵用券 5 萬元等大獎。

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為了讓跑者能在國際級賽場上挑戰自我，長榮航持續推出「懂跑訓練班」，今年特別邀請到台灣馬拉松傳奇吳文騫教練首度開班，帶領多位專業教練分別在台北、新北和新竹多地開課，提供 10K、半程和全程馬拉松課程。

另一方面，為鼓勵青少年挑戰自我，長榮航自 2023 年以來推出的「幼苗計畫－校園深耕巡迴」深受好評，已陸續走訪台東、恆春、金門、基隆、雲林、南投、澎湖、花蓮及馬祖等地，截至目前累計近千名青少年參與，今年計劃 6 月前往嘉義、11 月前往苗栗，希望透過專業訓練、團隊競賽遊戲和深度的陪伴交流，為台灣長跑運動扎根及培育人才。

長榮航也深化企業社會公益責任，持續推動「讓我伴你飛」兒童早療計畫，關注與支持慢飛天使，讓每個孩子都能擁有一樣的學習起點，今日同步宣布捐贈新台幣 120 萬元予心路基金會與家扶基金會，為兒童健康和福祉做最大努力。

為鼓勵跑者踴躍報名，此次參賽者每跑 1 公里就送無限萬哩遊 100 哩，最高可享 4200 哩的哩程回饋。