鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-05-07 08:52

長榮航 (2618-TW) 在 2026 年全球航空公司星級評鑑中，再度榮獲 SKYTRAX 五星級航空公司肯定，不僅連續 11 年蟬聯此殊榮，同時也是獲得 SKYTRAX 五星級航空次數最多的國籍航空公司。

長榮航連11年獲SKYTRAX五星航空。(圖：長榮航提供)

此次評鑑中，長榮航在飛行安全、客艙服務團隊、機艙清潔、商務艙備品、飲品品質皆獲高度肯定，同時於機場報到與轉機效率、行李作業及貴賓室功能性中獲得高分，顯示長榮航各個層面的卓越表現及整體高規格的服務。

‌



長榮航總經理孫嘉明表示，自 2016 年起連續 11 年榮獲 SKYTRAX 五星級航空的榮耀，這項成就得來不易，感謝全球旅客和專業評審的肯定，這份榮耀屬於長榮航空全體員工，未來將不斷精進各項服務，為全球旅客提供最安全和高水準的服務。

SKYTRAX 是全球航空業權威調查機構，航空公司星級評鑑制度於 1999 年推出，是一套針對航空公司服務品質進行分級的評估系統，評鑑標準涵蓋客艙環境、機上餐飲、客艙服務、地面服務和機組員素質等約 500-800 項的評估分析，目前全球僅約 10 家航空公司獲得五星級最高榮譽。

除了此次獲 SKYTRAX 五星級航空公司的肯定，長榮航今年也連續第 13 年榮獲國際知名航空專業評鑑網站 AirlineRatings.com「全球最安全航空公司」第 8 名的榮耀。

為持續優化服務體驗與航網布局，長榮航將於 6 月 26 日起將開闢桃園 - 美國首府華盛頓直飛航線，提供每周 4 班的飛航服務，採用三艙等配置的波音 787-9 機型飛航。