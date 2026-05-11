鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-05-11 09:48

長榮航 (2618-TW) 公告 4 月合併營收衝上 219.69 億元，月增 1.77%，年增 18.89%，再度飛出新高紀錄，累計前 4 月合併營收 824.85 億元，年增 12.34%，隨著客運和貨運需求均持續暢旺，尤其貨運市況受到 AI 的熱絡帶動，法人持續看好航空業的成長動能。

長榮航4月營收飛出新高紀錄。(圖：長榮航提供)

長榮航說明，4 月貨運市場需求較 3 月明顯回升，主要是因台灣、香港、中國和越南等亞洲主要市場受 AI 伺服器、半導體、高科技電子產品和電商貨源帶動需求，整體出貨穩定增長，推升貨運營收達 59.21 億元，年增幅達 33.47%。

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為持續提升裝載效益並積極爭取高收益貨源，長榮航強調，將持續檢視客貨機艙位使用和運能配置，以提升整體營收。

而長榮航 4 月客運營收達 133.05 億元，年增 12.42%，創同期新高，則受復活節、清明連假、賞櫻旺季和泰國潑水節等節慶帶動，出境旅遊需求維持強勁。

長程航線方面，歐洲和加拿大線訂位暢旺並帶動高艙等銷售，而中東航班供給收縮也拉升歐洲及美洲航線需求，整體收益提升。