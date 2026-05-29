〈鴻海股東會〉劉揚偉：CPO交換機力拚全球第一 明年出貨可望數倍成長

鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-05-29 14:27

鴻海 (2317-TW) 今 (29) 日召開股東會，針對外界關注的共同封裝光學 (CPO) 技術布局，董事長劉揚偉表示，今年 CPO 交換機出貨目標鎖定 1 萬台，力拚全球第一，明年更可望有數倍的成長。

鴻海CPO交換機力拚全球第一 明年出貨可望數倍成長。(鉅亨網資料照)

劉揚偉表示，鴻海集團不只是做 CPO 交換機整機，裡面很多零組件也是自製，垂直整合度相當高；另外，像是輝達 (NVIDIA)(NVDA-US) 新一代的 AI 伺服器平台 Vera Rubin，很多連接器 / 線、散熱等都是集團產品。

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劉揚偉指出，外界可能覺得 AI 是在近 2-3 年爆紅的，但對鴻海而言是將近十多年前的開發的一個成果；公司從最初一開始的電腦、手機、伺服器到現在的 AI，都成功掌握到每一個產業起飛的這個時間點。

劉揚偉表示，鴻海在站穩了資通訊 (ICT) 產業的地位之後，目前在 AI 伺服器的市場也有超過 4 成的市佔率，現在也持續把眼光放遠，投入電動車、機器人，以及近很關注度很高的太空領域、量子運算等，布局未來成長動能。