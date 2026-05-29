鉅亨網新聞中心 2026-05-29 14:27

蘋果 (AAPL-US) 旗艦手機 iPhone 17 系列，在中國市場的通路表現傳出捷報，銷售力道遠超原先產業界預期。

降價策略奏效！iPhone 17中國銷量狂飆 全系列迎銷售爆發期。(圖:shutterstock)

根據第三方市場最新統計數據指出，截至 2026 年第 20 週（5 月 11 日至 17 日），iPhone 17 系列在中國國內的累計銷量已突破 3,040.55 萬台，整體市場銷售動能極為強勁，全系列已正式步入爆發增長期。

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市場分析師指出，iPhone 17 系列近期買氣能有如此驚人的飆升表現，主要得益於官方精準的兩大價格策略。

首先是蘋果針對高階 Pro 系列祭出直降 1,000 元人民幣的重磅促銷，全系列售價直接創下發布以來的歷史新低。

其次，標準版 iPhone 17 也迎來了上市後的首次官方降價，在主流電商平台補貼與舊換新政策的雙重推波助瀾下，標準版最低入手價已下探至 4,499 元人民幣，這項親民的價格設定大幅降低了一般消費者的購機門檻，成功釋放壓抑已久的換機需求。

從各機型的銷售結構來看，高階消費市場對於頂規機種的青睞程度，顯著超越其他版本。

根據數位部落客近期曝光的後台啟用數據顯示，在目前的累計總銷量中，最頂規的 iPhone 17 Pro Max 啟用量已率先衝破 1,320 萬台，居全系列之冠；高階款 iPhone 17 Pro 也繳出超過 780 萬台的亮眼成績，而入門款 iPhone 17 則達到 916 萬台。