鉅亨網編譯陳又嘉 2026-05-29 07:10

好市多 (Costco Wholesale)(COST-US) 周四 (28 日) 公布 2026 會計年度第三季財報，表現優於預期，並表示在燃油價格持續上漲背景下，公司第三季加油站業務出現「破紀錄的加油量」。

執行長 Ron Vachris 指出，截至 5 月 10 日止一季的最後五周，成為好市多歷來加油量最高的五個單周紀錄，原因是中東戰爭期間，消費者積極尋找更便宜的汽油。

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Vachris 在分析師電話會議中表示，「在整體經濟不確定性持續之際，我們的重點仍是以最低可能的價格提供高品質商品與服務。」

公司也表示，第三季有不少首次加入會員的消費者，是因為好市多加油站而前來。

Vachris 指出，「我們相信，這將進一步提高這些會員未來的忠誠度，因為使用我們加油站的會員，通常也會在賣場內消費更多。」

好市多第三季淨銷售額成長，且營收表現優於華爾街預期。公司淨銷售額為 691.5 億美元，年增 11.6%。調整後同店銷售成長 6.6%，其中網路銷售大增近 21%。

Q3 財報關鍵數據 v.s. LSEG 預估

營收：705.3 億美元 v.s. 698.1 億美元

調整後 EPS：4.93 美元 v.s. 4.93 美元

第三季淨利為 21.9 億美元、或每股 4.93 美元，高於去年同期的 19 億美元、或每股 4.28 美元。營收則由去年同期 632 億美元增至 705.3 億美元。

好市多表示，第三季付費會員數年增 4.1%，官網與 App 流量大增 37%。該季銷售表現最佳類別包括藥局、家居用品及黃金與珠寶。

關稅退款將回饋會員

好市多近期也成為美國關稅爭議焦點之一。此前，美國最高法院裁定，美國總統 川普部分進口關稅措施無效。好市多先前已表示，若取得關稅退款，將調降商品價格。

Vachris 周四表示，公司已開始提交關稅退款申請，並預期未來數月將陸續收到核准退款。

他表示，公司計劃以某種形式將相關資金回饋會員，但具體方式仍須視實際退款金額而定。「我們的目標，是成為最先降價、最後漲價的零售商。」