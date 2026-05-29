鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-05-29 09:16

隨著一款名為「川普賬戶」的 App 上線，一場規模空前、橫跨數十年的金融實驗正式進入上線前最後階段。

「川普賬戶」是美國政府去年設立的延稅投資項目，目標是讓兒童自出生開始自動成為股民，親身體驗儲蓄隨複利增長，到 18 歲生日那天接管賬戶，決定如何使用這筆錢。

‌



按照美國去年出生人口約 360 萬推算，參與這場投資實驗的人數預估至少在 1,000 萬人以上。

非常應景的是，首批賬戶的主要托管人正是大名鼎鼎的「散戶大本營」Robinhood 證券。受「千萬娃娃散戶」即將加盟利多刺激，Robinhood 股價 28 日暴漲 11.29%。

美國財政部 28 日表示，今年 7 月 4 日開始，符合條件的兒童將開始收到財政部直接存入「川普賬戶」的試點啟動資金。

在最初法案文件中，美國政府僅向 2025 年至 2028 年出生的公民提供 1,000 美元種子資金。

不過，所有 18 歲以下的美國兒童或青少年都能開設賬戶，接受贈款。這些未成年人的父母或其他親戚，可以每年向這個賬戶存入最多 5,000 美元，同時雇主每年可為員工子女的賬戶出資最高 2,500 美元。

根據美國財政部的指導意見，「川普賬戶」的資金應投資於廣泛美國股票指數基金（ETF），例如共同基金或交易所交易基金。

Robinhood 28 日表示，入戶資金將自動投入默認的合格低成本指數基金，以追求長期增長潛力。

至於這筆錢最終會如何變化，就要看美股寬基指數的命數了。

美國財長貝森特曾表示，如果美國股市能保持年化 10.5% 複合收益率，光是財政部存進去的 1,000 美元，到這批兒童退休時就能變成 60 萬美元。

按照同樣的邏輯，美國官方測算顯示，如果賬戶裡只有初始 1,000 美元，到兒童 18 歲那年會變成 6,000 美元，27 歲時變 1.5 萬美元，55 歲變 24.3 萬美元。