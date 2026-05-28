史上最快！Roundhill記憶體ETF上市27個交易日吸金65億美元 超車貝萊德比特幣現貨ETF

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-28 10:35

全球資本瘋搶 AI 記憶體晶片商機，帶動專攻 DRAM 領域 ETF 的 Roundhill Memory 寫下 ETF 史上最快規模增長紀錄。上市後規模衝破 65 億美元僅耗時 27 個交易日，超越貝萊德比特幣現貨 ETF 此前創下的 30 天吸金紀錄，掛牌約一個半月後更正式突破 100 億美元大關。

史上最快！Roundhill記憶體ETF上市一個半月吸金65億美元 超車貝萊德比特幣現貨ETF(圖:shutterstock)

截至周三 (27 日) 美股收盤，DRAM 單日大漲 14.56%，自上市以來累計漲幅逼 118.7%，暴漲主因是全球記憶體三巨頭 SK 海力士、三星電子與美光科技股價集體狂飆，三家企業市值均站上 1 兆美元門檻，其中美光與閃迪年初至今分別大漲 214% 與逾 569%。

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儘管部分華爾街知名基金經理人對半導體族群後續走勢謹慎看待，甚至建立空頭部位，國際投行卻接連大幅上調記憶體龍頭目標價，堅信 AI 驅動的結構性記憶體短缺將延續數年。

瑞銀 (UBS) 分析師 Timothy Arcuri 將美光科技目標價調升至每股 1625 美元並維持「買進」評等，為華爾街最高估值，暗示未來 12 個月有逾 80% 上行空間。

根據瑞銀報告，超大規模雲端業者已透過強化版長期協議 (LTA) 鎖定約 60% 至 70% 的 DDR5 產能，預估 DRAM 供不應求態勢將持續至 2028 年第二季、NAND 缺貨延續至 2027 年底；在新估值框架下，美光市值有望朝 1.8 兆美元邁進。

巴克萊則將閃迪目標價從 1200 美元大幅調升至 2300 美元，盛讚其創新的新商業模式合約最長延伸至 2031 年，以短長期混合定價機制兼顧客戶供應保障與自身需求確定性。

野村證券本月中亦同步上調三星目標價至 59000 韓元、SK 海力士至 400 萬韓元，雙雙給予「買進」評等。