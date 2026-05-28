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史上最快！Roundhill記憶體ETF上市27個交易日吸金65億美元 超車貝萊德比特幣現貨ETF

鉅亨網編譯陳韋廷

全球資本瘋搶 AI 記憶體晶片商機，帶動專攻 DRAM 領域 ETF 的 Roundhill Memory 寫下 ETF 史上最快規模增長紀錄。上市後規模衝破 65 億美元僅耗時 27 個交易日，超越貝萊德比特幣現貨 ETF 此前創下的 30 天吸金紀錄，掛牌約一個半月後更正式突破 100 億美元大關。

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史上最快！Roundhill記憶體ETF上市一個半月吸金65億美元 超車貝萊德比特幣現貨ETF(圖:shutterstock)

截至周三 (27 日) 美股收盤，DRAM 單日大漲 14.56%，自上市以來累計漲幅逼 118.7%，暴漲主因是全球記憶體三巨頭 SK 海力士、三星電子與美光科技股價集體狂飆，三家企業市值均站上 1 兆美元門檻，其中美光與閃迪年初至今分別大漲 214% 與逾 569%。


儘管部分華爾街知名基金經理人對半導體族群後續走勢謹慎看待，甚至建立空頭部位，國際投行卻接連大幅上調記憶體龍頭目標價，堅信 AI 驅動的結構性記憶體短缺將延續數年。

瑞銀 (UBS) 分析師 Timothy Arcuri 將美光科技目標價調升至每股 1625 美元並維持「買進」評等，為華爾街最高估值，暗示未來 12 個月有逾 80% 上行空間。

根據瑞銀報告，超大規模雲端業者已透過強化版長期協議 (LTA) 鎖定約 60% 至 70% 的 DDR5 產能，預估 DRAM 供不應求態勢將持續至 2028 年第二季、NAND 缺貨延續至 2027 年底；在新估值框架下，美光市值有望朝 1.8 兆美元邁進。

巴克萊則將閃迪目標價從 1200 美元大幅調升至 2300 美元，盛讚其創新的新商業模式合約最長延伸至 2031 年，以短長期混合定價機制兼顧客戶供應保障與自身需求確定性。

野村證券本月中亦同步上調三星目標價至 59000 韓元、SK 海力士至 400 萬韓元，雙雙給予「買進」評等。

市場人士解讀，隨著 AI 伺服器與 HBM 需求井噴，記憶體產業正脫離傳統景氣循環邏輯，轉向由 AI 基建主導的結構性多頭，Roundhill Memory ETF 的驚人表現正是這波典範轉移最鮮明的資本註腳。


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