鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-05-26 20:03

台塑 (1301-TW) 集團四寶股東會本周登場，由台塑化 (6505-TW) 今 (26) 日率先舉行股東會，會中有小股東提及，針對原油價漲，台塑化今年是否達成今 (2026) 年油品銷售目標? 對此，台塑化高層表示，以上半年數據觀察，煉油銷售恐未能達標，董事長曹明則表示，石化部門今年將優化產銷調度，已規劃購入 30 萬噸乙烷做原料煉油，明 (2027) 年初開始生產以降低成本支出。

對全球地緣政治影響甚鉅，包括荷姆茲海峽受阻，原油價格持續維持高檔價位，今日有小股東對台塑化高層提問，油價長期趨勢以及台塑化在致股東報告書中提及，今年全年度預計將銷售汽油 5,870 千公秉、柴油 9,928 公秉、永續航空燃油 (SAF) 供給國籍航空公司的 5,500 公噸是否能夠達標?

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對此，台塑化總經理林克彥回應，今年受煉油原料乙烯短缺影響，整體煉油數據在今年上半年沒有達到目標，他坦言全年度要達到股東會報告書中的目標有難度，但銷售雖無達成目標，但今年在優化產銷調度下，營運績效應該會達成目標。

台塑化董事長曹明則補充，公司在石化總產能約 300 萬噸 / 年，但實際生產量僅約 100 多萬噸，主要仍受整體石化需求疲弱影響，公司目前已規劃要改以乙烷做原料，產線也正持續調整，預計今 (2026) 年底完成，明年初就可開始生產，初期規劃 1 年購入 30 萬噸乙烷，估每噸可降低 150-200 美元的成本。

曹明對小股東表示，油價目前要看中東戰爭局勢狀，股東可以看到台塑化在今年第 1 季中已開始獲利。曹明也強調，油價漲幅不是期貨數字上看起來這麼單純，目前看杜拜原油價格每桶約 105 美元，有時候仍要看市場當下的預估狀況以及實際上運送的船期規劃來看。

針對油價未來走勢，曹明在股東會受訪時也笑稱，油價部分台塑化也問過供應商意見，恐怕僅有「阿拉才知道」，指若能預測油價，那公司可轉做期貨，不用辛苦煉油賺錢。

曹明表示，台塑化比起其他三家台塑集團公司，專注在本業煉油上才能賺錢，石化產品的價格變化，最核心仍然與油價、供給能力以及市場供需結構有關，同時，市場價格也會受到長期趨勢與國際局勢影響

曹明指出，公司除了以降低開工率外，也持續透過成本管理改善營運，例如下 (6) 月將在市場採購 1 萬噸以上的原料，因購入價格比自行生產還低，也有助於獲利，後續若能持續以較低價格取得原料，若能適當的控制加工與物流費用，相信能有效提升下游的產品外銷競爭力。