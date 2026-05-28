〈國產股東會〉董座徐蘭：今年房市估量縮價盤整 混凝土出貨持穩

鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-05-28 13:21

混凝土大廠國產 (2504-TW) 今 (28) 日召開股東會，董事長徐蘭英指出，國內房市受經濟政策與市場供需影響，今年估呈現「量縮價盤整」，但受惠半導體等科技大廠建廠佈局、公共建設預算增加，因此預估全年預拌混凝土仍可望維穩持平、獲利穩中求勝。

國產召開115年度股東會。(圖：國產提供)

徐蘭英表示，各研究機構預測今年全球整體經濟將呈現成長放緩、通膨走低趨勢，市場動能由強勁轉為溫和，而且主要國家表現分化，貿易政策與地緣政治風險，仍是影響全球經濟的重要變數。

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台灣方面，徐蘭英指出，半導體等科技大廠建廠佈局，正在全台各地的科學園區前仆後繼的大興土木，不僅帶旺營建產業，科技廊道形成也帶旺區域發展，加上政府持續推動矽光子、量子科技等 AI 新十大建設，奠定未來的產業優勢。

此外，政府今年公共建設預算重點投向「均衡台灣」之重大建設、AI 運算資料中心、治水與交通建設等，再加上「前瞻基礎建設計畫」持續大幅進行，徐蘭英看好，隨著公共建設及交通網絡陸續到位，更會引導週邊土地開發利用，加上透過產業投資與都市更新，可望為週邊房市注入動能。

在營運策略上，徐蘭英表示，國產將持續落實全台廠區通路與區域聯防策略，今年新增汐止二廠、台中新廠等，並深化「高質化混凝土產品開發與優化研發工程」，進行多元且先進的綠色產品設計與生產，推出眾多低碳高端產品陣容。

除了混凝土本業穩健外，國產也坐擁龐大的土地資產，徐蘭英表示，國產坐擁的龐大資產更是黃金礦脈，目前在全台擁有超過 44 萬餘坪土地，這些資產隨著全球 AI 科技與全台重大經濟建設發展，對營運帶來「畫龍點睛」的效果。