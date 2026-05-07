〈台塑四寶業績〉中東煉油及石化廠短期難恢復正常生產 台塑、台化估Q2業績有望優於Q1

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-05-07 20:15

台塑 (1301-TW) 集團今 (7) 日公告 4 月四寶營收，受惠於中東美伊戰爭尚未終結，原油及石化產品在報價上大幅上揚，四家單月營收皆為年增態勢。展望第 2 季，台塑預估隨戰爭致原油及乙、丙烯大漲，有望推升單季石化價格，南亞 (1303-TW) 則受惠電子材料 (銅箔) 需求大增，業績展望佳，2 公司皆預估第 2 季營收有望優於第 1 季。

美伊戰事延燒影響原油高檔震盪，台塑、台化估Q2業績有望優於Q1 。(鉅亨網記者黃皓宸攝)

台塑表示，目前美伊戰事仍不明朗，川普在 4 月 29 曾對伊朗要求同意其核武協議，否則將切斷伊朗財源，也推升布蘭特原油期貨價格最高漲 126 美元 / 桶 (2022 年 3 月以來新高)，近期雙方談判雖取得進展，但第 2 季石化及能源價格可望維持高檔。即便雙方停戰，中東煉油及石化廠難以在短期內恢復正常生產。

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台塑指出，在戰爭致原油及乙、丙烯大漲下，第 2 季石化產品有望推升，加上低價原料成品庫存，第 2 季本業可望轉虧為盈，加上現金股利 2.3 億元業外入帳，及轉投資收益增加，第 2 季營業額及獲利將優於第 1 季。

南亞則表示，整體營收焦點仍是電子材料需求的成長，另因原料供應受限，行情上揚，化工、聚酯、塑膠加工等產品售價將隨原料行情調漲。

加上 AI 需求強勁，也帶動了南亞在記憶體、ABF 載板及中高階電子材料需求大增，雲端服務商也加速建置 AI 基礎設施，上游中高階玻纖絲 / 布、銅箔等材料供應缺口擴大，各產品量、價上揚，營收成長，預期 5 月營收較 4 月增加、第 2 季合併營收也較前季增加。

台化 (1326-TW) 雖維持中立看法，但台化也強調，因戰事影響，主要原料「輕油」漲幅最大，對經營造成不小的壓力，所幸受益初期低價的成品及原料庫存及謹慎安排產銷，保證客戶及內銷客戶所需的料源，4 月雖因塑化公司減供輕油等因素，營收稍降低，但獲利將延續第 1 季取得不錯的成績。