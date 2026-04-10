鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-04-10 20:11

台塑 (1301-TW) 四寶今 (10) 日公布 3 月營收及自結首季財報，受惠美伊戰事推升 3 月原油及中下游塑化原料價格上揚，四寶第 1 季全數獲利，合計四公司稅後純益為 448.94 億元、年增超過 10 倍。

其中台塑、南亞 (1303-TW) 看好第 2 季步入傳統需求旺季，價格可望維持高檔，台塑化 (6505-TW) 則悲觀認為在「成本大幅墊高」與「產能受限」夾擊下，第 2 季面臨極大的經營挑戰，營運前景具高度不確定性。

‌



台塑表示，第 2 季因步入營建、汽車、家電、塗料、農膜及食品包裝等產業的傳統需求旺季，且因今 (2026) 年 2 月底以來美伊戰爭導致荷姆茲海峽被封鎖，來自中東原油及輕油供應短缺，亞洲部分輕裂廠因輕油不足而降產，下游衍生物被迫減產，市場供應量減少，將推升石化產品 (乙、丙烯) 價格大漲，且有低價原料成品庫存，因此預期第 2 季營業額及本業營運將優於第 1 季。

南亞持續受惠電子材料因 AI 伺服器、高效能運算與高速網通等需求暢旺， 帶動中高階電子材料供不應求，且一般性產品亦出現供給缺口，下游備庫意願轉強，包括銅箔、玻纖絲 / 布、銅箔基板、載板等產品量、價齊揚，營收成長下，電子材料產品將價、量齊揚，預期 4 月營收較 3 月增，第 2 季合併營收較第 1 季增加。

台塑化則表示，因美伊衝突，荷姆茲海峽物流受阻，也導致中東原油、輕油交運延宕，4 月份煉油廠煉量將下修至 23 萬桶 / 日，輕裂廠僅能維持一套運轉，產能利用率約 32%，5-6 月將視實際採購及交運情況而調整。

台塑化指出，公司在配合政府穩定物價政策下，已自行吸收國內汽、柴油價格調整金額逾 20 億元，在成本墊高及產能受限夾擊下，第 2 季面臨極大的經營挑戰，營運前景具高度不確定性。