〈台塑四寶業績〉四寶4月營收年增26% 台塑年月雙增 南亞創近45個月新高

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-05-07 19:43

台塑 (1301-TW) 四寶今 (7) 日公布今 (2026) 年 4 月營收，受惠中東局勢引發石化供應鏈中斷風險，下游客戶擔憂斷料積極採購，加上原油高漲，台塑、南亞 (1303-TW) 皆繳出單月營收年月雙增，台化 (1326-TW)、台塑化 (6505-TW) 受惠戰爭致能源設施受損，海峽封鎖影響，促產品價格大漲，年增均 28% 以上，四寶合併單月總營收 1396.3 億、月減 1.4%、年增 26%，前 4 月合併營收為 4,939.52 億元、年增 3.9%。

四寶4月營收年增26% 台塑年月雙增 南亞創近45個月新高。(圖：shutterstock)

觀察四寶中，台塑、南亞單月營收繳出年月雙增較亮眼，南亞因美國瓶用粒進入旺季挹注，單月營收推升至近 45 個月新高。

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其中台塑 4 月營收為 183.26 億元、月增 5.6、年增 13.3%，累計前 4 月營收為 603.11 億元、年減 4.8%。台塑表示，受美伊戰事衝擊，加上原油及乙、丙烯價格高漲，公司 4 月各主要產品價格比去 (2025) 年同期上漲，幅度介於 21-59％，且開工率受原料影響，主要產品銷量，比去年同期減少 7.7 萬噸。

南亞 4 月營收 276.8 億元，月增率 1.9%、年增率 19.4%，也是年月雙增，前 4 月累計營收年增 8.5%。

南亞表示，因原料供應大受衝擊，價格劇烈波動，船舶調度吃緊，產品報價接單、產銷調配的壓力急遽升高，致多數產品皆呈現 「量減、價增」，但電子材料產品需求卻依舊旺盛，業績也持續攀高；德州 EG 廠則因原料供應無虞下全能生產；南卡聚酯廠因美國客戶以境內購料增加轉單，挹注營收增長，南亞單月營收也推升至近 45 個月新高。

台化部分，4 月營收 321.01 億元、月減 4.8%、年增 28.2％，前 4 月營收為 1138.51 億元，年增 9.5% 為集團前 4 月營收最佳。

台化指出，受中東軍事衝突尚未完成停戰協議，加上荷姆茲海峽封鎖，原油行情維持高點，帶動石化塑膠產品價格跟漲，但售量部分，則因 SM 安排 5 月定檢，加上酚酮、PTA、PS、ABS 因成本上漲推升價格，下游客戶觀望或減產等因素，減少 46.6 億元。

最受原油影響的台塑化 4 月營收 615.22 億元、月減率 2.8%、年增率 33%，前 4 月累計 2,335.12 億元、年增 1.8%。