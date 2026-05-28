鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-05-28 12:27

台塑 (1301-TW) 董事長郭文筆今 (28) 日在股東會上表示，台塑在新品發展上力弁轉型，將首重新產品、新事業開發，以半導體、綠能環保及醫療保健三個發展趨勢為主，重點布局半導體化學品、關鍵材料及新材料領域發展，朝高獲利產品及市場加強拓展，提升差別化產品銷售比重，由去年的 50% 提升至今年的 60%。

台塑轉型射三箭 董座：今年差別化產品比重提升至60% 拓銷高獲利產品。(圖：台塑提供)

郭文筆表示，今年首季因中東戰爭帶動乙、丙烯價格大漲，推升石化產品價格，加上認列轉投資收益增加，第 2 季看起來獲利有望優於首季。

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另台塑集團去年在總裁吳嘉昭接任後，宣布加速推動四大公司轉型方案。郭文筆今日在股東會上也揭示今年提高經營績效及轉型策略具體作法，包含新產品及新事業開放上，朝半導體、綠能環保及醫療保健三大發展趨勢，並推前瞻性產品之技術移轉或合作，重點在布局半導體化學品、關鍵材料及新材料領域，包含電子級氫氣、氨水、鹽酸及硫酸等半導體化學品，開發光阻稀釋劑等關鍵材料，及 1 - 己烯、聚烯烴彈性體與聚芳醚酮等材料，合計 27 項產品，預計投資 292 億元，每年將可增加產值 300 億元。

在能源轉型上，台塑配合未來的綠電需求，也增設風力與太陽能發電機組，合計有 83.3MW，預計投資 62 億元，2030 年發電量可達 3.2 億度，預估每年可減碳 25 萬 8 千噸；

在數位轉型上，台塑截至今年 4 月為止，共提出 AI 改善有 470 案，目前已完成 288 案，年效益 11 億元，未來將持續進行其他 182 案，預估年效益 3 億元，合計 AI 年效益 14 億元。

全球投資布局上，台塑目前進行中的轉型及海內外擴建共 9 案，總投資金額 243 億元，預計今年下半年起陸續完工投產，主要項目包括台灣擴建仁武碳纖及碳纖原絲廠、麥寮 LLDPE 廠改造 gPOE 彈性體，新建麥寮電子級氫氣廠、電子級氨水、MMA 衍生物、丙烯醯胺 AAM、高純度乙腈及用在正極材料的無氟黏合劑等 9 案。

此外，海外布局方面，台塑針對中國寧波增添新建化學品碼頭，美國德州新建 1 - 己烯廠，預定今年 8 月投產。

在降低成本方面，郭文筆表示，台塑在高雄洲際碼頭，投資設置乙、丙烯等 12 座原料儲槽及 1 座鹽倉，已於今年上半年全部完工，未來可視國際行情變化，機動在現貨市場購入低價原料，預估年效益 4.3 億元，今年已進行的專案改善共計 128 案，預估投資 32 億元，今年下半年起陸續完工，年效益 2 億 5 千萬元。

在營業策略上，台塑朝高獲利的產品及市場加強拓展，也參加參與半導體產業鏈的布局，包括旗下勝高公司麥寮新建 12 吋矽晶圓廠，已於去年第 4 季開始投產，可提高先進製程用銷售量；台塑大金公司電子級氫氟酸，在國內半導體產業市占率超過 55%，因應半導體需求成長，正進行第 2 期擴建；台塑德山公司電子級異丙醇，廣泛使用在半導體製程，目前正進行異丙醇使用後廢液回收及二期擴建工程。