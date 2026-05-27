鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-05-27 18:55

台股多頭氣勢如虹，在 AI 題材的強力支撐下，大盤一路創新高，今 (27) 日更在市場高昂的樂觀情緒下，加權指數強勢站上 44000 點大關，伴隨資金瘋狂湧入，集中市場成交值爆出 1.63 兆元的歷史新天量，台股交投空前熱絡，直接帶動國內證券商今年以來獲利大爆發，光是 4 月就大賺約 367 億元，月增逾 3 倍，前 4 月狂賺 849 億元，年增 4.6 倍。

根據證交所最新統計，2026 年 4 月全體證券商稅後純益達 366.77 億元，較上月大幅成長 286.7 億元、約 358.06%；累計今年 1 至 4 月，全體券商稅後純益更一舉衝上 849.42 億元，較去年同期激增 699.92 億元，年增率高達 468.17%，寫下歷史同期新高的成績。

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4 月券商獲利之所以能繳出月增 3.5 倍的傲人成績，主要受惠於經紀、自營、承銷三大核心業務強強滾。4 月台股大盤總成交值高達約 19.139 兆元，較上月增加 6.52%，在全民蜂擁投入 AI 多頭行情的熱潮下，證券商 4 月經紀損益達 178.97 億元，月增 13.39%，經紀手續費收入較上月顯著成長 27.66 億元。

自營業務更是成為 4 月獲利暴衝的最強推手，在各家券商神操作下，證券評價利益大豐收，帶動 4 月整體自營損益一舉衝上 217.41 億元，較 3 月份的自營淨損 32.95 億元，大幅成長了 250.36 億元。

承銷業務也受惠於 IPO/SPO 熱絡，4 月損益為 39.83 億元，月增率高達 164.3%，顯示企業籌資意願隨大盤走高而異常活躍。

若拉長至今年 1 至 4 月的累計表現來看，全體券商經紀手續費收入因大盤總成交值激增，較去年同期增長達 422.03 億元、約 115.54%；自營業務更是打出漂亮的翻身仗，受惠於出售證券利益及評價利益大增，較去年同期的自營淨損大舉成長 407.31 億元；承銷業務淨利也較去年同期成長 86.55 億元。