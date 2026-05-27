台股今 (27) 日在電子權值股走揚，加上被動元件、記憶體噴漲，盤中最高漲至 44818.25 點再創高，終場漲 731.43 點或 1.68%，以 44256.8 點作收，同創收盤新高，成交量 1.56 兆元。外資再加碼 381.27 億元，連 5 買，不過面板雙虎呈現兩樣情，昨 (26) 日遭重砍的群創，今天獲外資回頭買超 3.1 萬張，但仍大砍友達 8.8 萬張。