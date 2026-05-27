鉅亨網記者劉玟妤 台北
台股今 (27) 日在電子權值股走揚，加上被動元件、記憶體噴漲，盤中最高漲至 44818.25 點再創高，終場漲 731.43 點或 1.68%，以 44256.8 點作收，同創收盤新高，成交量 1.56 兆元。外資再加碼 381.27 億元，連 5 買，不過面板雙虎呈現兩樣情，昨 (26) 日遭重砍的群創，今天獲外資回頭買超 3.1 萬張，但仍大砍友達 8.8 萬張。
觀察三大法人今天籌碼動向，外資買超 381.27 億元，連 5 買，不過投信與自營商雙雙轉為賣超，投信賣超 42.76 億元，自營商則賣超 30.87 億元，三大法人合計買超 307.63 億元。
面板雙虎今天呈現兩樣情，昨天遭外資重砍 20.2 萬張的群創，外資今天回頭買超 3.1 萬張，而昨天外資減碼友達 16.6 萬張，今天再度調節 8.8 萬張，為外資賣超第一名。
外資今天也買超力積電 7.4 萬張，富邦金 4.5 萬張，南亞 4.5 萬張，國泰金 2.3 萬張，聯電 2.1 萬張，仁寶 2 萬張，鴻海 1.9 萬張，華邦電 1.4 萬張，陽明 1.4 萬張。
外資今天偏愛主動式以及高股息 ETF，主動式 ETF 方面，買超 00403A 主動統一升級 50 8.8 萬張，00992A 主動群益科技創新 3.7 萬張，00981A 主動統一台股增長 2.4 萬張；高股息 ETF 部分，買超 00919 群益台灣精選高息 5.3 萬張，00878 國泰永續高股息 5.1 萬張。
外資今天除賣超友達 8.8 萬張，也減碼台新新光金 8.1 萬張，遠東新 7.8 萬張，旺宏 4.5 萬張，長榮航 3.5 萬張，華南金 3.2 萬張，中鋼 2.6 萬張，金寶 2.3 萬張，廣達 2.1 萬張，康舒 2 萬張。
投信買超個股前四名皆與外資對作，加碼台新新光金 3.6 萬張，長榮航 1.6 萬張，華南金 1.6 萬張，廣達 1.2 萬張。此外，也買超華邦電 1 萬張，兆豐金 1 萬張，長榮 8950 張，英業達 6890 張，上海商銀 4977 張，統一 4771 張。
投信今天瞄準金融股調節，賣超富邦金 2.5 萬張，國泰金 1.9 萬張，元大金 9863 張。另外，也賣超遠東新 1.9 萬張，聯電 1.9 萬張，仁寶 1 萬張，京元電子 1 萬張，華新 5762 張，群創 5530 張。
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