鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2026-05-28 10:27

京東集團 (JD-US)(09618-HK) 執行長劉強東 27 日（周三）在最新內部講話影片中表示，「面對新技術的衝擊，不論是商業模式創新，還是發展更多新業務，必須想盡一切辦法保住數十萬員工的飯碗，包括我們藍領。」

據《界面新聞》報導，劉強東說，京東內部啟動了「涅槃項目」，目的就是要保住藍領工人的工作。在新技術浪潮下，京東在全國建立 80 多個 robobase（機器人基地），為藍領工人培訓機器人維修保養等技能，讓藍領工人白領化。

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他強調，「對於被機器取代的一線員工，京東一個都不會開除，京東要把新技術對藍領工人及其家庭的衝擊降到最低。」

劉強東表示，京東將建成最大物理世界營運商，20 年之後京東依然是中國擁有最多員工數的企業。

京東集團第一季財報顯示，京東一線員工從快遞小哥、全職騎手、家政人員、門市店員到無人機機長、機器人維修工程師，崗位種類達到 183 個。

截至 2026 年 3 月 31 日，包括員工、兼職人員和實習生，以及公司關聯公司的人員，京東生態系統下的人員總數超過 90 萬名；同期，京東生態系統的人力資源總支出（包括本公司自有員工和外部人員）達到人民幣 1,664 億元。