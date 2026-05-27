鉅亨網記者陳于晴 台北
台股多頭氣盛，近期已超車印度躍升為全球第五大市場，今 (27) 日早盤持續飆漲逾千點，一舉攻破 44000 點關卡，衝上 44817.91 點歷史新高，最受市場矚目的焦點，莫過於四家大型權值股集體點火「亮燈漲停」，包含聯發科 (2454-TW)、台達電 (2308-TW)、聯電 (2303-TW) 及國巨 (2327-TW)，隨著大盤水漲船高，目前市值前 20 大的窄門「兆元門檻」已成為基本配備。
護國神山台積電 (2330-TW) 今天股價緩步走揚，盤中最高觸及 2325 元，雖尚未突破前波新高 2345 元，但其市值已成功推進至新台幣 60.29 兆元。
聯發科今天盤中最高衝上 4690 元，市值激增至 7.52 兆元；台達電同樣表現悍猛，最高觸及 2585 元，市值來到 6.71 兆元。二大權值巨頭穩穩守住市值亞軍與季軍寶座。
在資金點火下，上市前 20 大公司近期排名出現劇烈震盪，成熟製程晶圓代工廠聯電在漲停激勵下，盤中最高來到 143.5 元，預估市值衝破 1.8 兆元，一舉超越欣興 (3037-TW)，排名竄升至第 8 名。
國巨 * 無懼關禁閉，今日又噴一根表現優異，盤中最高價達 725 元，市值提升至 1.5 兆元，成功擠下智邦 (2345-TW)，從昨日的第 13 名推進至第 11 名。
致茂 (2360-TW) 盤中最高衝上 2620 元，預估市值來到 1114.1 億元，以微幅差距超車散熱大廠奇鋐 (3017-TW)，前進至第 17 名。排名第 20 的雲端伺服器大廠緯穎 (6669-TW) 本周一創新高 5880 元後持續震盪走跌，市值沒能守住兆元關卡，今天預估市值為 9942 億元。
台股指數不斷墊高，大型電子權值股集體噴出，台股市值前 20 大菁英榜的 AI 含量也越來越高，未來任何黑馬股市值必須先突破「一兆元台幣」大關，才能順利取得擠下緯穎的入場門票。
雖然近期金融類股的漲勢不若電子半導體族群耀眼，導致整體市值排名屢屢面臨下滑的考驗，但金融龍頭股近期已強勢展開一波補漲行情。其中，富邦金 (2881-TW) 表現尤為剽悍，不僅一舉撕掉「牛皮股」標籤、強勢衝破百元大關，今日盤中更在買盤狂湧下大漲半根停板，最高觸及 110 元，股價再創歷史新高。
|上市市值前 20 大公司
|5/27 新排名
|代號
|名稱
|5/27 盤中最高價 (元)
|5/27 預估市值 (億元)
|1
|2330
|台積電
|2325
|602,927.80
|2
|2454
|聯發科
|4690
|75,222.50
|3
|2308
|台達電
|2585
|67,146.20
|4
|2317
|鴻海
|269
|37,736.90
|5
|3711
|日月光投控
|669
|29,583.80
|6
|2383
|台光電
|5545
|19,868.70
|7
|50
|元大台灣 50
|103.6
|19,556.70
|8
|2303
|聯電
|143.5
|18,048.00
|9
|3037
|欣興
|1110
|17,640.30
|10
|2881
|富邦金
|110
|15,408.50
|11
|2327
|國巨 *
|725
|15,017.70
|12
|2345
|智邦
|2670
|14,981.60
|13
|7769
|鴻勁
|7950
|14,304.00
|14
|2882
|國泰金
|86.4
|12,674.10
|15
|2382
|廣達
|323.5
|12,495.40
|16
|2891
|中信金
|59.6
|11,727.50
|17
|2360
|致茂
|2620
|11,141.30
|18
|3017
|奇鋐
|2835
|11,128.80
|19
|2412
|中華電
|138
|10,705.10
|20
|6669
|緯穎
|5350
|9,942.10
|註：統計時間為 5/27 盤中，最終市值須以證交所收盤為準。
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