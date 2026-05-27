鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-05-27 11:22

護國神山台積電 (2330-TW) 今天股價緩步走揚，盤中最高觸及 2325 元，雖尚未突破前波新高 2345 元，但其市值已成功推進至新台幣 60.29 兆元。

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聯發科今天盤中最高衝上 4690 元，市值激增至 7.52 兆元；台達電同樣表現悍猛，最高觸及 2585 元，市值來到 6.71 兆元。二大權值巨頭穩穩守住市值亞軍與季軍寶座。

在資金點火下，上市前 20 大公司近期排名出現劇烈震盪，成熟製程晶圓代工廠聯電在漲停激勵下，盤中最高來到 143.5 元，預估市值衝破 1.8 兆元，一舉超越欣興 (3037-TW)，排名竄升至第 8 名。

國巨 * 無懼關禁閉，今日又噴一根表現優異，盤中最高價達 725 元，市值提升至 1.5 兆元，成功擠下智邦 (2345-TW)，從昨日的第 13 名推進至第 11 名。

致茂 (2360-TW) 盤中最高衝上 2620 元，預估市值來到 1114.1 億元，以微幅差距超車散熱大廠奇鋐 (3017-TW)，前進至第 17 名。排名第 20 的雲端伺服器大廠緯穎 (6669-TW) 本周一創新高 5880 元後持續震盪走跌，市值沒能守住兆元關卡，今天預估市值為 9942 億元。

台股指數不斷墊高，大型電子權值股集體噴出，台股市值前 20 大菁英榜的 AI 含量也越來越高，未來任何黑馬股市值必須先突破「一兆元台幣」大關，才能順利取得擠下緯穎的入場門票。