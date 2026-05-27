鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-05-27 17:22

台灣不只有千金股，現在也有淨值逾千元的基金了！「投信股票型基金淨值王」統一全天候基金，繼今年 1 月間淨值率先站上 500 元大關之後，不到半年時間，統一全天候基金的淨值便又衝過千元，5/27 淨值來到 1006.67 元，刷新台灣基金史上的淨值最高紀錄。而同樣由統一投信發行的統一奔騰基金，淨值也上升至 797.66 元新高。

首檔千金基金誕生！統一全天候淨值破千創高 奔騰直逼800元大關。(鉅亨網資料照)

今年以來台股驚奇不斷，1 月初加權指數就突破 3 萬點，雖後續因美伊戰事干擾，一度拉回修正，但在戰事出現和談曙光後，加權指數便迅速反攻向上，並在今 (27) 日收盤時站上 44256.8 點。這段期間，統一全天候基金的投資策略聚焦於 AI 供應鏈、半導體供應鏈及低基期漲價概念股等，推升淨值持續成長。

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回顧統一全天候基金和統一奔騰基金，最初的發行價都是 10 元，透過長年參與台股市場，淨值一路成長到數百元、甚至千元以上的新高峰，印證了由專業團隊主動操作的基金，透過時間複利的效果加乘，將有機會為投資人賺取超額報酬，進一步提升投資效果。

展望台股後市行情，統一全天候基金經理人陳意婷指出，台灣經濟成長強勁，為股市提供基本面支撐，AI 需求暴增促使 AI 受惠範圍外溢，除了記憶體、傳輸、載板和散熱等關鍵環節之外，更帶動 CPU、被動元件和 PMIC 等啟動漲價週期，多點開花更有利台股持續震盪向上。