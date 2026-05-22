AI與低軌衛星雙主軸發威！00401A淨值衝破13元大關 40天狂飆3成勝大盤
鉅亨網記者張韶雯 台北
4 月 10 日正式掛牌的 00401A，搭上 SpaceX 將於 6 月 IPO 的話題，本周漲勢凌厲，今 (22) 日收盤時的淨值已強勢站上 13 元。根據公開訊息顯示，在 4 月 10 日至 5 月 22 日期間，台股大盤指數累計上漲 19%，而 00401A 的淨值卻能從 10 元一路躍升至 13 元，漲幅高達 3 成，漲勢明顯更勝大盤。市場分析指出，雖然執行掩護性買權可能會壓抑部分上漲空間，但 00401A 在大盤下跌時特別顯現出抗跌韌性，全憑藉出色的選股能力，促使淨值表現亮眼。
00401A 產品經理陳柏翰表示，儘管台股自 5 月 7 日以來持續震盪，但在昨（21 日）大幅反彈超過千點之後，今日在超微（AMD）宣布將在台灣投資 100 億美元於 AI 產業鏈的利多刺激下，台股指數再次上漲將近 900 點，進而帶動大盤指數重新站上 4 萬 2 千點關卡。
陳柏翰指出，因為超微的加持，台灣在 AI 的硬體供應實力再次獲得市場青睞，尤其許多台廠在全球 AI 基礎建設中站穩關鍵地位，從基礎材料、先進製程、封裝測試、系統組裝與機櫃製造等，台廠都具備完整的 AI 生態鏈，自然同步帶動企業獲利成長及股市的強勁表現。
從 00401A 的投資組合來看，主要持股包括 IC 設計龍頭聯發科 (2454-TW)、晶片測試設備廠鴻勁、印刷電路板廠商臻鼎 - KY (4958-TW) 等，根據公開資料顯示，這些個股近一周的股價上漲均達到雙位數。
此外，在 00401A 中佔比約 10% 的低軌衛星族群，更是促使該基金從 5 月 12 日至 5 月 20 日間表現相對抗跌的關鍵之一。其中，作為 SpaceX 與 Amazon 衛星發射關鍵供應商的昇達科 (3491-TW)，股價在同一期間僅下跌 10 元，跌幅不到 0.01%；而作為衛星地面接收元件關鍵廠商的啟碁 (6285-TW)，股價在同一期間也僅微幅下跌 3 元，跌幅同樣只有 0.01%。
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