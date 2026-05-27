鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-05-27 18:44

日盛台駿 (6958-TW) 今 (27) 日舉辦第一季法說會，管理層表示，歷經了 2025 年的大陸市場風險調整與資產減損後，營運體質已顯著強化，2026 年第一季稅後獲利 0.83 億元，EPS 為 0.2 元，顯示公司已逐步走出虧損、重返獲利軌道。此外，公司於 26 日股東常會完成董事改選，推舉原副董事長朱志威接任董事長，宣告新經營團隊正式成軍，同時通過以資本公積轉增資發放股票股利，每仟股無償配發 50 股，不配現金股利，以保留資金、充實資本。

日盛台駿本次股東常會完成董事改選，共選出 11 席董事。值得注意的是，經營團隊大幅提升性別多元化，女性董事由 2 席提高至 5 席，占比達 45%(4 席獨立董事中即有 3 席為女性)。原董事長簡志明屆齡退休，董事會通過由朱志威接任董座，總經理則由具備豐富海內外租賃經驗的楊恢禹接任。

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在股利政策方面，針對 2025 年因大陸市場景氣變化提列資產減損導致之虧損，股東會決議不配發現金股利，改以資本公積轉增資發放股票股利，每仟股無償配發 50 股。公司表示，希望藉此保留資金、充實資本，以因應未來的營運發展與轉型需求。

新任董事長朱志威表示，過去一年公司致力於調整資產品質、優化成本結構，隨著兩岸與海外布局調整逐步到位，2026 年在資產品質改善與多元業務帶動下，整體營運可望穩步回升。

日盛台駿 115 年股東常會順利舉行並完成董事改選。(圖 / 日盛台駿提供)

展望未來核心業務與市場布局，在台灣市場方面，雖然車輛分期業務受融資租賃業納入《金保法》規範影響而發展趨緩，但長租業務顯著成長。旗下「日盛全台通租賃」保有車輛台數已正式突破 1 萬台里程碑，今年將持續擴大規模。

綠能投融資部分，截至目前，綠能電廠累積裝置容量已達 56.7 MW(2025 年底為 44.9 MW)，今年策略將由「規模擴張」轉向「資產管理與營運效益提升」，確保長期穩定收益。

2025 年面對大陸景氣循環，日盛台駿採取降低資產規模及審慎減損政策，並已完成大陸兩家子公司的整併，2026 年將借力「十五五政策」紅利，精耕重點產業與區域，同時嚴控風險、加強轉呆案件回收，以期挹注獲利。

其他海外市場方面，東南亞布局取得具體進展，2024 年成立的泰國子公司深耕商用車及設備租賃，已於 2025 年 11 月達成單月損益兩平，預計 2026 年全年可望實現盈餘。

在永續經營與企業競爭力提升方面，日盛台駿除透過提高女性董事比例與推動低碳綠能業務落實 ESG 外，在內部治理亦積極推動數位轉型。公司於 2026 年正式啟動內部「AI 先鋒計畫」，強化員工的 AI 與數據應用能力，透過數位升級與服務創新，迎接未來金融與租賃產業的變革挑戰。