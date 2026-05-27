鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-05-27 19:07

總統賴清德今 (27) 日召開「台灣人口對策新戰略 - 家庭支持篇」國安高層會議，由行政院祕書長張惇涵說明，以安心生養、友善職場等五大面向，推出共 18 項措施，包括成長津貼 0-18 歲每人月領台幣 5,000 元、產假由 8 周增至 12 周等。賴清德表示，台灣從「補助式育兒」全面升級為「公共支持式育兒」，將以全民共享經濟紅利，促進台灣社會永續發展。

賴清德宣布，政府推動人口對策，將針對「生育、養育、教育」3 大階段，透過「加補助、減負擔、多彈性、增照顧」4 大策略，從「安心生養、強化托育、教育加碼、友善職場、居住減壓」5 大面向，推出 18 項措施，推動全面升級為「公共支持式育兒」。

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賴清德強調，政策目標是讓雙親在孩子的照顧上，能更加平等、彼此相挺；也要促成勞資雙方的平衡，唯有建立更友善的職場文化，讓工作與家庭不再是單選題，才能促進婚養生育與自我實現的共好，要讓台灣年輕、未來世代，不論是成家、孕產、養兒育女或職場環境，各個階段，讓想婚、想生、想共同陪伴孩子長大的人，都不需要孤軍奮鬥，國家會和大家並肩同行。

為了讓各項政策確實執行，賴清德指出，請行政院針對涉及修法項目完成法制作業，加強朝野溝通，並成立人口對策新戰略執行小組，由卓榮泰擔任召集人，追蹤政策執行進度。

行政院報告提 0 到，政策估計一年新增 2,050 億元預算，總計將挹注 3,800 億元協助，受惠人次疊加後估有 2,770 萬人次受惠，政策上路後將落實賴院長到賴總統的施政目標，全面協助三明治世代到 Z 世代，希望獲得朝野政黨支持。

賴清德強調，經濟成長的果實，不只要與全民共享，更要世代共享，投資孩子就是投資一家三代，希望國家支持不只出現在孩子出生的那一刻，更能夠一路陪伴孩子長大成人，當孩子成年，這筆資金就是孩子走向人生下階段的重要支持。

政府提出 18 項措施：

一、0 至 18 歲成長津貼：0 至 18 歲每人每月領新台幣 5,000 元，第一階段 0 至未滿 6 歲全額撥給家庭自由運用；第二階段 6-18 歲一半自由運用、一半進入兒少成長專戶，由國家提撥預存、管理投資，保底 2 年期定存利率。國家投資孩子從出生到成年至少 108 萬元， 72 萬元在成長過程就能使用，滿 18 歲則會多一筆至少 36 萬元的成年禮。

二、弱勢兒少發展帳戶：弱勢兒少每月可存 500 元、1,000 元或 1,250 元，政府採 1 比 1 相對提撥，讓存款加倍累積，協助「弱勢孩子」建立未來發展基礎。

三、擴大人工生殖補助：加碼人工生殖補助，未滿 45 歲第 1 至 3 次補助 13 至 15 萬元；未滿 40 歲第 4 至 6 次，每次補助 6 萬元，越早使用、加碼越多。

四、生育保險每胎補足至 10 萬元：不論勞保、國保、農保、軍保或軍公教補助，每胎生育給付都補足至 10 萬元，降低生育初期負擔，幫媽媽坐月子。

五、0-2 歲育兒與托育補助：0 至 2 歲依胎次提高補助，在家帶每月 5,000 至 7,000 元，公托 7,000 至 9,000 元，準公共托育 1.3 萬至 1.5 萬元，減輕育兒壓力。

六、2-6 歲平價教保與育兒津貼：公幼最多繳 1,000 元、非營利幼兒園 2,000 元、準公幼 3,000 元；自行照顧或私幼者，育兒津貼每月 5,000 至 7,000 元。

七、兒童醫療保健擴大：新生兒 22 項疾病篩檢全免費，兒童預防保健補助增加至 9 次，幼兒專責醫師從 0-3 歲擴大到 6 歲，強化孩子健康照顧、擴大早療照護服務。

八、擴大平價幼保量能：持續布建公幼、準公幼、公托與準公托，會重視公立托嬰中心或幼兒園的建置，具體作法就是公家單位、國營事業，包含教育部的小學等都應考慮研究設置幼兒園的可能性，並希望企業加入，增加托育地點與可近性。

九、企業托育租稅優惠：企業提供托育服務支出可自營利事業所得額中加倍減除至 200%，並提供自辦托育、新建托兒設施補助最高 500 萬元。上市櫃公司因條件較好，也會把建置幼兒園或托嬰中心當作是 ESG 的一環，當作是友善職場的其中一項。

十、學貸利息再調降：減少青年學貸負擔，學貸利息再降 1%，還款展延加 1 年，差額由政府負擔，讓孩子就學與畢業後還款壓力更低。

十一、青年安心就學 3 項支持：持續推動高中職免學費、私立大專校院每學年最高補助 3.5 萬元，以及大專校院住宿補貼每學期 5,000 至 7,000 元。

十二、婚假、產假、陪產假延長：婚假、產假與陪產假全面延長，婚假由 8 天增加至 14 天；產假由 8 周延長至 12 周；陪產假由 7 天增至 14 天，增加日數的工資由政府補貼，讓新人、孕產婦與配偶都有更充裕時間安排家庭照顧。

十三、育兒留停 6+3：雙親各領滿 6 個月育嬰留停津貼後，可各再多領 3 個月，合計最高 18 個月，並提高投保薪資上限，使津貼補助可超過 4 萬元。

十四、育嬰假升級為育兒假：育嬰假從 0-3 歲擴大為 0-6 歲，雙親都可按日申請，從 30 日增加到 60 日，2 人合計 120 日，增加彈性照顧孩子的空間。

十五、彈性減工時不減薪：育兒「彈性上下班」或減工時，從 0 至 3 歲延長到 12 歲，勞工每日可減少 1 小時工時且不減薪，由政府補助企業全額工資，鼓勵友善育兒制度。

十六、企業職代與職替補助：政府補助企業因婚假、陪產假、育兒假或減工時所需短期代理，每人每日 800 元；200 人以下企業聘長期替代人力，每名補助 2 萬元。

十七、育兒家庭減稅：除了目前的未滿 6 歲幼兒學前特別扣除額、70 歲以上長者免稅額增加 50% 之外，再額外加碼未成年子女免稅額增加 50%，未成年子女免稅額提高至每名 15.15 萬元，扶養子女家庭可進一步減輕稅負。