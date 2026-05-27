〈輝達員工大會〉黃仁勳把北士科變驚喜派對！送「香檳王」祝新婚員工
鉅亨網記者魏志豪 台北
輝達 (NVDA-US) 今 (27) 日於北士科 T17、T18 基地舉辦台灣員工大會，執行長黃仁勳一出場便展現親民作風，除陸續送出乳液作為伴手禮外，也在會中與員工互動，詢問近期結婚的同仁，並大方送出酒品祝賀，其中包含俗稱「香檳王」的 Dom Pérignon，市價達數萬元。
黃仁勳今日共送出兩瓶 Dom Pérignon 給兩組新婚員工。其中一名員工才剛前往布達佩斯度蜜月，也勾起黃仁勳與妻子 Lori 過去同遊布達佩斯的回憶；另一名新婚員工則在互動時提到，丈夫任職於聯發科 (2454-TW)，黃仁勳隨即幽默回應「怎麼沒有找輝達的員工」，引發全場哄堂大笑，也讓現場氣氛更加熱烈。
此次也是輝達台灣員工首度在北士科總部基地舉行員工大會，黃仁勳妻子 Lori 也現身力挺，黃仁勳的父母同樣到場支持。此外，台北市長蔣萬安也受邀出席，並與黃仁勳現場互動，凸顯輝達北士科總部對台灣布局的重要意義。
黃仁勳今日出場前，現場也播放一段回顧影片，透過剪輯呈現過去數個月的重要事件。影片內容除聚焦 AI 技術演進，從訓練走向推論，再推進至代理式 AI，並展望未來的實體 AI 外，也點出全球環境仍充滿變數，其中並穿插美國總統川普日前與中國國家主席習近平會面的畫面，呼應 AI 產業在地緣政治與科技競局下的快速變化。
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