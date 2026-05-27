鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-05-27 10:57

輝達 (NVDA-US) 今 (27) 日於北士科 T17、T18 基地舉辦台灣員工大會，執行長黃仁勳表示，台灣是 AI 革命的中心，輝達未來在台投資與支出將持續大幅增長，從四、五年前每年約 100 億至 150 億美元，提升至目前每年約 1,000 億美元，並將朝 1,500 億美元邁進，等於成長約 10 倍。

黃仁勳指出，早在三、四年前，他就不斷強調台灣以及台灣生態系的重要性，並表示輝達將加碼投資台灣，如今證明這項判斷正確，台灣正在蓬勃發展，而且這樣的發展「非常合理」，因為 AI 革命所需的關鍵環節都集中在台灣。

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黃仁勳進一步表示，台灣是 AI 革命的中心，晶片、封裝、系統製造都在台灣完成，AI 超級電腦也是在台灣打造出來。輝達在台灣合作的夥伴數量龐大，這些合作夥伴協助輝達實現 AI 發展藍圖，也共同推動台灣供應鏈快速成長。

他也提到，單是輝達一家公司每年在台灣投入 1,500 億美元，就足以帶動龐大的在地生態系。黃仁勳更笑稱，從合作夥伴的股價就可以看出台廠表現良好，且他還沒有遇過不開心的台灣 CEO，並幽默表示「要讓台灣 CEO 開心並不容易」。

不過，黃仁勳也再次點出台灣能源需求的重要性。他表示，台北到處可見吊車，代表台灣正在成長，但台灣也需要更多能源。他形容「人類勞力需要米飯，AI 勞力需要電力」，未來台灣將結合人類勞力、機器人勞力與 AI 勞力，因此需要更多電力支撐。