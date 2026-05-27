鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-05-27 15:40

川普手機 (Trump Mobile T1) 在延遲長達 9 個月後，終於在 5 月開始向預購者發貨，然而這款售價 500 美元、標榜「愛國」且「美國製造」的設備，在媒體首波評測中卻面臨排山倒海的負面評價。評論家指出，這款手機與當初宣傳的精緻形象嚴重不符，更像是一款掛著愛國名號的過時科技產品。

專家評測川普金色手機：與宣傳嚴重不符、硬體過時、非美國製造(圖:shutterstock)

多位評論者發現，T1 手機的實機與最初類似 iPhone 16 Pro 的宣傳圖像「完全不同」。CNET 編輯 Patrick Holland 指出，機身的金色塗裝在不同光線下呈現不穩定的色澤，有時像卡通裡的假幣，有時則被形容為呈現「尿液樣本」或「芥末」般的色調。

‌



更令人尷尬的是，機身背面刻印的美國國旗圖案竟被發現只有 11 條橫紋，而非標準的 13 條。此外，實機螢幕尺寸也比廣告宣稱的要小。

在硬體測試方面，T1 的表現令人失望。雖然該公司在行銷中將其定位為旗艦級設備，但 Geekbench 6 的基準測試顯示，其搭載的 Snapdragon 處理器性能僅與 2021 年的手機 (如 OnePlus 9 Pro) 相當。

測試數據指出，T1 的處理速度遠落後於同年度的 Google Pixel 10A、三星 Galaxy S25 FE 以及 iPhone 17E。有消息指出，這款手機實際上可能是 2024 年 T-Mobile REVVL 7 Pro 5G 的修改版。在電池續航力測試中，T1 的表現同樣墊底，其耗電速度明顯高於其他 2026 年上市的機種。

川普手機最初宣稱「美國製造」以吸引支持者，但最終產品的包裝卻改稱「以美國價值設計」或「在美國組裝」。評論者質疑，所謂的組裝可能僅是將海外製造的手機放進在美國製作的包裝盒中。

儘管執行長 Pat O’Brien 堅稱延遲是為了高品質測試，但手機性能卻與台灣廠商 HTC 的中階手機 U24 Pro 5G 極為相似，這讓「美國創新」的說法大打折扣。