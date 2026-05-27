三星達成AI利潤分成協議 員工人均將獲約1267萬台幣獎金

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-27 16:10

三星電子半導體員工週三 (27 日) 高票通過一項創紀錄的利潤分成協議，這場持續數月的勞資拉鋸戰終於結束，工會 74% 成員投下贊成票，避免因分紅爭議可能引發的罷工危機。受此利多刺激，三星股價週三收漲近 7%。

三星電子達成AI利潤分成協議 員工人均將獲約1267萬台幣獎金(圖:shutterstock)

根據協議，三星旗下 7.8 萬名半導體員工將分享今年營業利潤的 10.5%，加上原有的 1.5% 常規獎金制度，總獎金池規模料將突破 34 兆韓元。

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這次分紅的最大贏家是繼體晶片部門。由於 AI 浪潮帶動的 HBM 需求爆發，該部門員工人均預計入帳約 6 億韓元。相較之下，持續虧損的代工及邏輯晶片設計部門人均獎金約為 1.5 億至 2 億韓元，而負責手機與電視業務的設備體驗 (DX) 部門員工獎金則僅為 600 萬韓元，巨大的部門差距折射出記憶體晶片業務的強勁勢頭。

面對競爭對手 SK 海力士去年推出的「十年利潤共享計畫」，三星此次大手筆分紅意在留住核心人才。

目前，三星跟 SK 海力士與美光科技均已躋身「兆美元市值俱樂部」。

然而，巨額分紅也在南韓國內引發爭議。反對聲音認為，可能引發全產業連鎖反應，製藥巨頭三星生物製劑及網路企業 Kakao 等已相繼提出利潤分成要求。