鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-26 15:10

當歐美車廠紛紛放緩電動化腳步之際，義大利豪華跑車品牌法拉利 (Ferrari) 正式打破 88 年傳統，發表品牌史上首款純電動車型 Luce(義大利語意為「光」)，新車定價 55 萬歐元(約 2041 萬台幣)，預計今年第四季啟動交付，劍指中國等高燃油稅市場及科技新貴客群。

蘋果前首席設計師操刀打造！法拉利首款純電動車Luce登場 要價2041萬起跳(圖:shutterstock)

這家歐洲市值最高的汽車製造商攜手曾為蘋果首席設計師 Jony Ive 創辦的 LoveFrom 工作室共同開發，採用極具未來感的「玻璃屋 (Glass House)」設計，車頂與中控大面積涵蓋康寧玻璃，搭配後開式對開門與飛橋式 C 柱，是法拉利首款四門五座掀背車，行李廂容積達 600 公升。

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性能方面，Luce 搭載四具獨立電動馬達 (每輪一具)，綜效馬力達 1035 匹，零到百加速不到 2.5 秒，極速突破時速 310 公里，配備 122kWh 電池組與 800V 高壓架構，WLTP 續航約 530 公里。

為保留經典跑車靈魂，法拉利未採全觸控路線而保留實體按鍵，並搭載「外部放大系統」將電動軸自然諧振聲音放大模擬引擎聲浪，性能模式下亦可於車內聆聽。

相較競爭對手保時捷與 LAMBORGHINI 因需求疲弱延後電動計畫，法拉利董事長 John Elkann 說：「汽車電動化不代表必須變成消費電子產品，那是業界過去十年的誤區。」