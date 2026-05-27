鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-05-27 09:38

美國國家航空暨太空總署（NASA）26 日（周二）發布月球基地建設路線更新，同時基於最新路線圖向多家商業航天公司授予訂單。

美國NASA公布最新月球基地建設路線圖。（圖：Gemini生成）

NASA 26 日披露了 3 項計劃於今年實施的月球基地任務，這些任務均屬於 NASA 月球基地建造計畫的第一階段，該階段將持續到 2029 年。

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在 2029 年至 2032 年的第二階段中，NASA 將組裝半永久性設施，最終目標是 2032 年實現人類在「月面持續存在」。

具體來看，今年 NASA 的工作安排聚焦於兩個問題：怎麼把載荷從地球送到月球、送上去後怎麼在月面運輸。

其中，藍色起源公司將在「不早於 2026 年秋季」發射著陸器運送 NASA 有效載荷，驗證航天器著陸相關的技術能力。

隨後，Astrobotic 公司「格里芬」著陸器將向月球輸送超過 1,100 磅的貨物，包含 Astrolab 公司 FLIP 月球車，將對月面移動能力展開測試，並為未來月球地形車（LTV）操作提供參考。

順便一提，NASA 26 日宣布向 Astrolab 公司授予 2.19 億美元，用於建造、交付首批月球地形車，最終目標是在 2028 年前在月球表面部署載人及無人移動系統。

另一家月球車開發商 Lunar Outpost 也拿到 2.2 億美元合約。

NASA 表示，在月球基地開發初期部署多輛月球地形車，有助於加速技術驗證、強化基地選址規劃，並在載人「阿耳忒彌斯」任務實施前降低營運風險。

此舉還能幫助 NASA 評估地形風險、運輸物資、提前部署資源，並完善長期月球探索所需的關鍵系統。

在接下來的 18 個月裡，入選廠商將完成月球車設計定稿、展開載人評估測試，並完成飛行級設備的適航認證，以確保具備實際運行能力。

月球地形車將用於自主行駛、地形整理、科學研究、技術驗證以及太空人運輸等任務。

為了將這些月球車運送至月球南極區域，NASA 還向藍色起源公司授予了一份價值 1.88 億美元的合約，並附帶價值 2.804 億美元的可選執行階段，對應兩項任務訂單。該可選階段是否啟動，取決於初始階段的執行表現。

第三項任務相對偏重科研。直覺機器公司的月球著陸器將攜帶科研載荷前往月球，研究月球表面的「月球漩渦」（lunar swirls）──即月表上的亮色斑紋區域，以幫助科學家進一步理解月球表面演化，以及物質在極端環境下的行為特性。