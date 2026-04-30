鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-04-30 21:20

被動元件大廠國巨 (2327-TW) 今 (30) 日舉辦「2026 國巨集團人工智慧高峰會」，董事長陳泰銘認為，「國巨還在 AI 革命的第二局上半」，在 AI 世代下，客戶對能提供全方位解決方案的供應商需求上升、AI 世代對於速度及反應的重視，以及台灣是 AI 的中心等等三大因素，將讓國巨在 AI 世代脫穎而出。

陳泰銘表示，國巨歷經 8 年轉型，透過併購普思 (Pulse)、基美 (KEMET) 以及歐洲、日本感測器公司，加上內部結構調整，國巨本質已發生劇變，已從大宗標準品廠脫胎換骨，轉型為以客製化產品及高階特殊品生意為主的公司，而且轉型還在持續中。

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根據 2026 年第一季最新數據顯示，國巨營收結構中，已有 75% 來自 AI、車用、工規、醫療及國防航太等高進入門檻的穩健成長市場。其中，橫跨各領域的 AI 相關貢獻已佔總營收約 15%，且比重持續攀升。

針對國巨為何能在 AI 世代脫穎而出，陳泰銘歸納出三大競爭優勢，首先是客戶對能提供全方位解決方案的供應商需求上升；雖然被動元件僅佔 AI 設備 BOM 表不到 1%，但 Content Per Box (單機搭載價值) 劇烈成長，客戶傾向找能簡化供應鏈、提供整體方案的領導廠，也逐漸看到這個對國巨來說正面的趨勢。

再來是 AI 世代對於速度及反應的重視，陳泰銘表示，由於 AI 市場越來越蓬勃， 更多的資源會被投入這個市場，以找出當下最有效率、最有價值的科技還有解決方案，一大部分就是先進封裝的專注，另一大重點就是客製化被動元件的開發，被動元件廠商將需要與晶片設計公司越走越近，來做出客製化及最有差異化的解決方案。

陳泰銘舉例，國巨最顯著的例子就是日本 TOKIN 電感與各半導體大廠合作開發電源模組 (Power module) 的長期合作，也歡迎任何公司來找國巨做任何技術或產品的共同開發，會以 AI 作為成長的核心，並優先提供所需的資源。

最後一大優勢就是台灣就是 AI 的中心，陳泰銘表示，上從 IC design 及先進晶圓製造，下至封裝及 EMS，台灣位於一個前所未有的重要地位，而這一定會影響到被動元件的競爭態勢，國巨總部位於台灣，搭配上分布全球的 design-in 人才，國巨絕對會在 AI 產業鏈的競賽中受惠及勝出。