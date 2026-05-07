被動元件廠4月營收報佳音 國巨續創單月新高 禾伸堂寫4年最佳

被動元件大廠國巨 ( 2327-TW ) 今 (7) 日公告 4 月營收 140.39 億元，創單月歷史新高，月增 3 %、年增 22%；禾伸堂( 3026-TW )4 月營收 14.27 億元，則為 4 年單月新高，月增 10.7%、年增 21.1%。

累計國巨前 4 月營收 522.05 億元，創同期新高，年增 22.5%。國巨說明，4 月營收增長主要受惠於五一連假前的備貨需求，AI 相關應用的客戶拉貨動能持續強勁；單月營收若以美元換算，月增 3.6%、年增 25.9%。