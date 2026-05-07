台股

被動元件廠4月營收報佳音 國巨續創單月新高 禾伸堂寫4年最佳

鉅亨網記者彭昱文 台北

被動元件大廠國巨 (2327-TW) 今 (7) 日公告 4 月營收 140.39 億元，創單月歷史新高，月增 3 %、年增 22%；禾伸堂(3026-TW)4 月營收 14.27 億元，則為 4 年單月新高，月增 10.7%、年增 21.1%。

cover image of news article
被動元件廠4月營收報佳音 國巨續創單月新高 禾伸堂寫4年最佳。(鉅亨網資料照)

累計國巨前 4 月營收 522.05 億元，創同期新高，年增 22.5%。國巨說明，4 月營收增長主要受惠於五一連假前的備貨需求，AI 相關應用的客戶拉貨動能持續強勁；單月營收若以美元換算，月增 3.6%、年增 25.9%。


國巨表示，目前 AI 相關應用需求可望延伸到下半年，讓推升訂單能見度，在手訂單過去一年持續增加，目前已接近歷史新高，加上漲價效益發酵，預估第二季營收以及毛利率、營業利益率都將季增。

禾伸堂前 4 月營收 50.46 億元，年增 10.2%；公司表示，受惠輝達 (NVIDIA)(NVDA-US)Blackwell 平台需求強勁，帶動 AI 電源高階 MLCC 動能暢旺，目前交期達 16-20 周、稼動率超過 100%。


文章標籤

國巨禾伸堂被動元件MLCC

相關行情

台股首頁我要存股
國巨371.5+9.91%
禾伸堂300+9.89%
輝達207.665+5.68%

鉅亨贏指標

了解更多

#指標剛突破

偏強
禾伸堂

75%

勝率

#W底

偏強
禾伸堂

75%

勝率

#多頭均線上攻

偏強
禾伸堂

75%

勝率

#投信認養股

偏強
禾伸堂

75%

勝率

#波段上揚股

偏強
國巨

68.75%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty