被動元件廠4月營收報佳音 國巨續創單月新高 禾伸堂寫4年最佳
鉅亨網記者彭昱文 台北
被動元件大廠國巨 (2327-TW) 今 (7) 日公告 4 月營收 140.39 億元，創單月歷史新高，月增 3 %、年增 22%；禾伸堂(3026-TW)4 月營收 14.27 億元，則為 4 年單月新高，月增 10.7%、年增 21.1%。
累計國巨前 4 月營收 522.05 億元，創同期新高，年增 22.5%。國巨說明，4 月營收增長主要受惠於五一連假前的備貨需求，AI 相關應用的客戶拉貨動能持續強勁；單月營收若以美元換算，月增 3.6%、年增 25.9%。
國巨表示，目前 AI 相關應用需求可望延伸到下半年，讓推升訂單能見度，在手訂單過去一年持續增加，目前已接近歷史新高，加上漲價效益發酵，預估第二季營收以及毛利率、營業利益率都將季增。
禾伸堂前 4 月營收 50.46 億元，年增 10.2%；公司表示，受惠輝達 (NVIDIA)(NVDA-US)Blackwell 平台需求強勁，帶動 AI 電源高階 MLCC 動能暢旺，目前交期達 16-20 周、稼動率超過 100%。
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