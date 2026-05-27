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盤中速報 - 集中市場加權指數上漲1168.03點至44693.4點，漲幅2.68%

鉅亨網新聞中心

截至台北時間27日10:35，集中市場加權指數上漲1168.03點（或2.68%），暫報44693.40點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+8.34%
  • 近 1 月：+11.8%
  • 近 3 月：+22.9%
  • 近 6 月：+58.8%
  • 今年以來：+50.28%

焦點個股


科技股概念領漲+5.43%。其中 聯電(2303-TW) 上漲 9.96% ; 華新科(2492-TW) 上漲 9.28% ; 華碩(2357-TW) 上漲 1.43% 。

轉單利多概念領漲+5.20%。其中 聯電(2303-TW) 上漲 9.96% ; 華邦電(2344-TW) 上漲 9.93% ; 台積電(2330-TW) 上漲 2.42% 。


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台股指數台股盤中指數走勢集中市場加權指數科技股轉單利多

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集中市場加權指數44669.46+2.63%
聯電143.5+9.96%
華新科360+9.59%
華碩708+1.29%
華邦電153.5+8.87%
台積電2325+2.42%

鉅亨贏指標

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#上升三紅K

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#動能指標上漲股

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