盤中速報 - 集中市場加權指數上漲1168.03點至44693.4點，漲幅2.68%
鉅亨網新聞中心
截至台北時間27日10:35，集中市場加權指數上漲1168.03點（或2.68%），暫報44693.40點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+8.34%
- 近 1 月：+11.8%
- 近 3 月：+22.9%
- 近 6 月：+58.8%
- 今年以來：+50.28%
焦點個股
科技股概念領漲+5.43%。其中 聯電(2303-TW) 上漲 9.96% ; 華新科(2492-TW) 上漲 9.28% ; 華碩(2357-TW) 上漲 1.43% 。
轉單利多概念領漲+5.20%。其中 聯電(2303-TW) 上漲 9.96% ; 華邦電(2344-TW) 上漲 9.93% ; 台積電(2330-TW) 上漲 2.42% 。
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