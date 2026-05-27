鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-05-27 14:05

被動元件大廠國巨 *(2327-TW) 今 (27) 日召開股東會，董事長陳泰銘表示，將持續透過併購擴大規模、提高產品的技術層次、客製化能力與附加價值，接下來併購領域將鎖定保護元件。

陳泰銘表示，這幾年陸續整併了普思 (Pulse)、基美 (KEEMET) 與奇力新，並在 2022 年底時，看好 AI 發展趨勢，進一步整併歐洲兩家感測器領導廠商，以及日本的芝浦，成功將感測器技術導入在 AI 領域的應用。

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陳泰銘進一步指出，未來還是會持續推動併購，包含通路、技術、產品都是併購的考慮對象，而由於台灣的保護元件技術較為落後，因此目前也在評估併購保護元件，將會是國巨未來重要的技術發展。

他強調，今天的國巨已經建構出高度多元化的全球營運、研發與服務體系，橫跨亞洲、歐洲與美洲，產品結構來看公司大幅降低了對單一市場或特定區域的依賴，轉變成一家真正全球化的平台型企業。