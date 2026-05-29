鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-05-29 18:45

國泰金控 (2882-TW) 今 (29) 日舉行 2026 年第一季法說會，隨著全球 AI 浪潮帶動台股屢創新高，國泰人壽首季交出亮麗的投資與財務成績單，國內股票投資報酬率飆上 15.4%；截至 5 月底，國壽國內外股票的未實現獲利更已大幅沖高、突破 2700 億元大關，為明年股利配發注入強大底氣，人壽今年獲利展望樂觀，有望超越 2021 年的歷史新高紀錄。

國壽今天揭曉接軌 IFRS 17 後的首張單季成績單，第一季 CSM 穩定釋出貢獻保險服務結果，經常性正利差挹注財務結果，稅後純益達 174 億元；加計 FVOCI 股票處分損益，調整後獲利達 339 億元，創歷史次高。

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根據法說會公布資料，截至 2026 年第一季底，國泰人壽的總投資金額已達到 7 兆 7367.7 億元。在資產配置方面，國壽採取穩健中兼具靈活的股票操作，國內外股票合計配置占比約 12%。

其中，國內股票配置占比為 6.9%、金額約 5310 億元，首季適逢台股強勁上攻，經適時實現資本利得並加計處分損益後，國壽國內股票的投資報酬率大幅飆升至 15.4%；國外股票配置比重則為 5.1%，同樣維持穩健表現。

國壽總經理林昭廷指出，今年以來台股迄今已大漲 54%，在資本利得豐收的推升下，截至 5 月底收盤，國壽放在 OCI 項下的國內外股票未實現利益已超過 2700 億元。

國壽第一季新契約 CSM(保險合約服務邊際) 達到 271 億元，帶動整體 CSM 餘額穩定墊高至 5324 億元，為未來的長期獲利奠定堅實基礎，全年維持 750 億元目標，如同往年經驗，國壽在 A&H 商品銷售上很有信心，整年應該會超過預期目標。國壽第一季 CSM 便釋出了 85 億元，換算下來，年化釋出率約 6%。

值得注意的是，在 IFRS 17 新制接軌後，國壽的財務體質顯著優化，受惠於過去高利率保單負債重估與調整，國壽的負債利息成本已由過去的 3.4% 大幅顯著下降至 2.11%，足足降低了 130 個基點，大幅減輕壽險端的利差損壓力。

針對外界高度關注的匯率與避險成本問題，林昭廷表示，國壽第一季的避險成本為 1.26%，目前外匯價格變動準備金餘額已累積至 1239 億元，抵禦匯率波動的防禦力非常充足。隨著後續避險比率計畫進一步降至 30%，預估未來的避險成本還有機會再下降 1 個百分點。

展望全年，國泰金控經營團隊對於整體獲利前景展現樂觀看法，由於壽險端掌握了龐大的已實現股票資本利得，且 5 月稅後調整後獲利狀況持續看好，全年人壽獲利有機會挑戰 2021 年的歷史新高水準。

林昭廷強調，人壽端所實現的資本利得可用於配股，在今年獲利與未實現利益皆大豐收的基調下，「明年的配股動能，一定會比去年更好！」