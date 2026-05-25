〈富邦金法說〉富邦人壽Q1台股投報率衝破40% 韓蔚廷：對台灣AI硬體有信心

鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-05-25 18:12

富邦金控 (2881-TW) 今 (25) 日舉行 2026 年第一季法說會，由總經理韓蔚廷主持，子公司富邦人壽截至第一季底的總投資規模達 5.25 兆元，在計入 FVOCI 權益工具處分損益後，單季總投資報酬率 (避險及匯兌後) 衝高至 6.46%，顯著優於去年同期的 5.41%。其中，表現最為突出的莫過於台股部位，富壽第一季國內股票的年化投報率飆上 40.18% 的驚人水準，大幅領先同業，占比也上升至約 1 成。

富邦金控(2881-TW)今(25)日舉行2026年第一季法說會，由總經理韓蔚廷主持。(圖：富邦金提供)

韓蔚廷在法說會上展現對台灣產業的強烈信心，他指出，富邦人壽今年以來台股投資績效亮眼，未來操作策略並未改變，目前股票持股比同業略高，台股占比也比國外多。他直言，富邦人壽對於 AI 產業的競爭力，特別是台灣扮演關鍵角色的「硬體端」非常有信心，短中期來看，基本面與實質需求依然強勁存在。

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不過，隨著股市漲多，內部也會嚴格進行風險控管與機動調整，但長期將股票總部位維持在總投資資產 15% 左右的策略不會動搖。

法人關切富邦人壽第一季未實現損益 (URCG) 的狀況，管理層指出，第一季在 OCI 項下的股票損益，儘管 3 月市場相當波動，富壽 URCG 仍為正數，目前也有超過 1500 億元的水準。

在債券資產布局上，面對近期美債殖利率因通膨隱憂與聯準會 (Fed) 政策反覆而持續走高，富邦人壽配置是否有所調整？韓蔚廷強調，壽險業買債是一項長達 10 年、20 年的長期資產負債匹配工程，核心是以「領取穩定利息」為觀點，而非追求短線價差的波段交易。

目前全球市場新資金的固定收益殖利率能輕易達到 5.5% 至 5.7% 的高檔，韓蔚廷說，只要長期債券殖利率能穩定維持在 5.5% 以上，富邦人壽也會伺機積極加碼長期持有的債券，進一步鎖定長期經常性收益。

在外匯價格變動準備金 (PQXY 四桶金) 與 AC 匯率會計新制的雙重保護下，富邦人壽 3 月底的外價金餘額已累積至 1474 億元，高居全台壽險業第一。

管理層表示，由於手頭的準備金「防禦池」極度充裕，足以有效抵禦台幣匯率的劇烈波動，因此富邦人壽第一季已大膽將傳統外匯交換與無本金遠期外匯 (NDF) 等避險比例調降至 23.9% 的歷史低檔，預期未來維持在 20%–40% 區間。