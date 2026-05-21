鉅亨網記者彭昱文 台北
美伊談判進入「最後階段」，國際油價應聲走跌，加上輝達財報報喜，進一步激勵全球股市，台股今 (21) 日跳空開高後大漲超過 1300 點，衝上 41300 點之上，預估成交量近 1.2 兆元。
電子權值股今日扮演衝鋒總司令，台積電 (2330-TW) 領軍反彈，跳空開高 2240 元，上漲 55 元或 2.5%、半導體族群點火，IC 設計指標聯發科 (2454-TW)、矽力 *-KY (6415-TW) 亮燈漲停、世芯 - KY (3661-TW) 也漲逾 9%；封測大廠力成 (6239-TW) 也攻上漲停、日月光投控 (3711-TW) 也漲 6%；台達電 (2308-TW) 漲幅逼近 5%、鴻海 (2317-TW) 漲逾 3%。
被動元件族群續強，國巨 * (2327-TW) 開盤後隨即鎖死漲停，大毅 (2478-TW)、勤凱 (4760-TW)、華新科 (2492-TW)、千如 (3236-TW)、天二科技 (6834-TW)、凱美 (2375-TW)、今展科 (6432-TW)、金山電 (8042-TW)、堡達 (3537-TW)、信昌電 (6173-TW)、鈺邦 (6449-TW)、越峰 (8121-TW)、禾伸堂 (3026-TW) 等逾 15 檔被動元件個股早盤均攻上漲停。
高價股也現噴發行情，致茂 (2360-TW) 亦亮燈漲停、緯穎 (6669-TW) 逼近漲停、川湖 (2059-TW) 大漲近半根停板、健策 (3653-TW) 也強勁反彈近漲停，此外，鴻勁 (7769-TW)、嘉澤 (3533-TW) 漲逾 6-7%、台光電 (2383-TW)、智邦 (2345-TW) 及貿聯 - KY (3665-TW) 普遍漲 4-5% 以上。
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