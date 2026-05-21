美伊談判進入「最後階段」，國際油價應聲走跌，加上輝達財報報喜，進一步激勵全球股市，台股今 (21) 日跳空開高後大漲超過 1300 點，衝上 41300 點之上，預估成交量近 1.2 兆元。

電子權值股今日扮演衝鋒總司令，台積電 (2330-TW) 領軍反彈，跳空開高 2240 元，上漲 55 元或 2.5%、半導體族群點火，IC 設計指標聯發科 (2454-TW)、矽力 *-KY (6415-TW) 亮燈漲停、世芯 - KY (3661-TW) 也漲逾 9%；封測大廠力成 (6239-TW) 也攻上漲停、日月光投控 (3711-TW) 也漲 6%；台達電 (2308-TW) 漲幅逼近 5%、鴻海 (2317-TW) 漲逾 3%。