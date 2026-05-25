隨著美伊戰爭有望達成協議，台股今 (25) 日大漲表態，不僅台積電轉強、聯發科也再度攻上漲停板，推升指數最高達 43,438 點，改寫歷史新高，也大漲 1,171 點，預計今日成交量將達 1.5 兆元，較上週五放大。