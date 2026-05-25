鉅亨網記者魏志豪 新竹
隨著美伊戰爭有望達成協議，台股今 (25) 日大漲表態，不僅台積電轉強、聯發科也再度攻上漲停板，推升指數最高達 43,438 點，改寫歷史新高，也大漲 1,171 點，預計今日成交量將達 1.5 兆元，較上週五放大。
權值股今日普遍強勢，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 早盤上漲超過 2%，最高達 2,305 元，聯發科 (2454-TW) 則因外資再度上調目標價，衝上 4,245 元漲停價，續創歷史新高，市值也同步飆上 6.8 兆元，穩居台股第二大權值王，台達電 (2308-TW) 也同步大漲 8%。
此外，鴻海 (2317-TW) 也上漲 3%，日月光投控 (3711-TW)(ASX-US)、台光電 (2383-TW) 更雙雙勁揚 7%，其他如欣興 (3037-TW)、聯電 (2303-TW)、智邦 (2345-TW) 也都在盤面上表現。
盤面今日再度聚焦被動元件，國巨 (2327-TW) 再度強漲 7%，其他如日電貿 (3090-TW)、勤凱 (4760-TW)、台嘉碩 (3221-TW)、信昌電 (6173-TW)、禾伸堂 (3026-TW) 全數亮燈漲停，族群漲勢相當凌厲。
記憶體族群今日因美光 (MU-US) 宣布回頭擴充 DDR4 產能，族群賣壓沉重，南亞科 (2408-TW) 一度重挫 7%，至上 (8112-TW)、晶豪科 (3006-TW)、華邦電 (2344-TW) 都有半根左右的跌幅。