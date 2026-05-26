鉅亨網記者劉玟妤 台北
台股今 (26) 日持續多頭氣盛，早盤在台積電、聯電領軍下，一度衝上 44097.63 點，漲逾 400 點，再度刷新台股指數新高，隨後台積電走弱，指數震盪翻黑，但記憶體及 PCB 股持續挺進，預估全日成交量 1.74 兆元。
電子權值股漲跌互現，台積電 (2330-TW) 開高走低， 早盤以 2320 元開高後，盤中翻黑走跌，小跌 0.43%，鴻海 (2317-TW) 也跌 0.57%，日月光 (3711-TW) 跌逾 2%。聯電 (2303-TW) 漲逾半根停板，聯發科 (2454-TW) 漲逾 1%，台達電 (2308-TW) 漲勢凌厲，漲逾 3%，廣達 (2382-TW) 則漲逾 2%。
記憶體今天也走揚，華邦電 (2344-TW) 漲逾半根停板，旺宏 (2337-TW) 漲逾 4%，群聯 (8299-TW)、宜鼎 (5289-TW) 漲逾 2%，南亞科 (2408-TW) 漲逾 2%，創見 (2451-TW)、十銓 (4967-TW)、宇瞻 (8271-TW)、威剛 (3260-TW) 漲逾 1%。
PCB 族群今天表現紅通通，ABF 載板三雄齊走揚，欣興 (3037-TW) 漲逾 4%，南電 (8046-TW)、景碩 (3189-TW) 漲逾 2%。另外，金像電 (2368-TW)、台光電 (6274-TW)、聯茂 (6213-TW)、富喬 (1815-TW) 皆漲逾 2%。
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