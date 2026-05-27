鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-05-27 11:53

台股今 (27) 日氣勢如虹，強勢站上 44000 點大關，儘管市場目光多集中在強力吸金的 AI 相關電子股，但金融龍頭股近期也悄悄展開一波強勢的補漲行情。其中，富邦金 (2881-TW) 重回外資懷抱，今天股價漲勢猛烈，盤中衝上 110 元刷新歷史天價，市值也重返上市前十；中信金 (2891-TW) 首度站上 60 元大關，元大金 (2885-TW) 距離 60 元只差臨門一腳，雙雙改寫掛牌新高。

〈焦點股〉富邦金續飆天價穩坐金融市值王 中信金首破60元締新猷。(鉅亨網資料照)

金控獲利王富邦金近期表現剽悍，繼昨天強勢衝破百元大關後，今日在買盤狂湧下，盤中大漲 6.28%，最高觸及 110 元，股價再創歷史新高，穩坐金融市值王寶座。

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從籌碼面來看，外資無疑是推升富邦金股價的最大推手，外資昨日瘋狂掃貨富邦金近 5.9 萬張，已寫下連續四個交易日力挺的紀錄；相較之下，本土投信則呈現對作態勢，對富邦金拉出連四賣。

另一大金融指標中信金今日亦展現驚人的「吸金大法」，中信金盤中漲幅高達 4.5%，股價最高來到 60.2 元，午盤前成交量已急遽放大至 3.8 萬張，同樣獲得多頭資金的高度青睞。

在籌碼表現上，中信金不愧是法人寵兒，不僅獲得外資狂熱的「連十買」，原本連續八個交易日站在賣方的本土投信，昨日也終於終止連八賣「轉賣為買」，法人同步作多讓中信金多頭底氣更足。

除了富邦與中信雙雄領跑外，其餘金控表現同樣不俗，凱基金 (2883-TW) 成功擺脫盤整格局，今日午盤前即爆出 8 萬張大量，直接超越昨日全天的 6.8 萬張，盤中股價最高來到 22.8 元，漲幅達 5.8%。元大金盤中強勢逼近 60 元大關，最高來到 59.8 元，漲幅達 4.36%，改寫歷史新高價。

值得注意的是，台股今年以來交投異常熱絡，上市櫃總成交值動輒衝破兆元，昨日光是集中市場就爆出 1.5 兆元的歷史天量，大盤熱絡也讓證券商賺得盆滿缽滿。