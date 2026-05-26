鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-05-26 11:58

永豐金控 (2890-TW) 今 (26) 日舉行 2026 年股東常會，由董事長陳思寬主持。外界關注永豐銀與京城銀合併案，總經理朱士廷強調合併有很多面向，薪酬制度會持續設計與溝通，希望優秀員工都能留任，而資訊系統對接也相當重視，預估明 (2027) 年第 1 季京城銀正式併入永豐銀，期盼兩家文化能夠順利磨合對接，公司正在努力進行當中。

永豐金 2025 年稅後純益 265 億元，年增 19.2%，連續第三年締造歷史新高。2025 年整體淨收益 743.9 億元，亦創歷史新高。其中，受惠於美元資金成本降低與併入 Amret 及京城銀行的貢獻，利息淨收益年成長 48.5% 達 383 億元；若不計入 Amret 及京城銀行的貢獻，利息淨收益仍年成長 28.1%。手續費淨收益達 223.4 億元 (年增 13.5%)，主要受財富管理收入的成長推動。全年 EPS 為 1.97 元，股東權益報酬率為 11.5%。

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陳思寬於股東會上致詞指出，展望 2026 年，IMF 最新預估全球經濟成長 3.1%，在全球 AI 資本支出大幅提升下，台灣將持續在 AI 供應鏈發揮關鍵角色，主計總處預估今年經濟成長 7.71%，永豐金控將延續中長期策略，強化資本能力，拓展高資產客群服務、深化 AI 應用，推動跨區域整合，擴大海外市場永續金融的布局。

今日股東會上，永豐金控企業工會也針對員工權益提出多項質詢，理事長指出，雖然公司獲利位居同業前段班，但第一線基層員工對薪資成長的感受卻存在巨大落差，呼籲公司「共好不能只是口號」，應全面檢視薪資制度、調高績效獎金提撥率，並針對實施十年的獎金制度進行翻修。

對此，陳思寬強調，永豐向來重視員工權益。永豐金人資長廖家宏補充，公司設有明確的員工績效獎金提撥與發放原則，每年均會依據年度目標達成度與擴大經營情況提案，並經董事會充分討論，符合內外部規範，後續樂意與工會隨時交換意見。

工會也針對育兒生育補助 (目前為每胎 6888 元) 提出調高建議，並強烈要求落實《職業安全衛生法》防範職場霸凌。工會建議，若主管經查證確有摔東西、言語羞辱等霸凌行為，應立刻調離主管職。廖家宏強調，永豐金控對職場霸凌絕對「零容忍」，內部皆有依照最新指引辦理的申訴與評議機制，查證屬實者一律依規嚴懲。

針對外界矚目的永豐銀行與京城銀行合併作業，朱士廷表示，目前兩家銀行的業務、客戶權益及資訊系統對接皆有序進行中，人資單位上個月已陸續向京城銀同仁進行多場溝通說明會，並正式完成「員工安置方案協議」。目前員工留任表現與對永豐金的信心度極高，未來一年內將持續推動組織與文化整合，確保雙方文化順暢對接。