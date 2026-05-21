鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-05-21 14:36

台股今 (21) 日受惠 AI 大廠輝達 (NVDA-US) 公告 2027 年首季財報亮眼，加上 AMD(AMD-US) 執行長蘇姿丰昨 (20) 日抵台傳將會見供應鏈廠，激勵台股今日一掃陰霾，在 AI 題材股各自發揮、聯發科 (2454-TW) 出關漲停助攻下，開高走高，終場飆漲 1,347.39 點或漲 3.37%，創台股史上第五大漲點，收 41368.31 點，成交量較昨 (20) 日放大至 1.1 兆元。

〈台股盤後〉AI飆風狂吹 大漲1347點創史上第五大漲點收41368點。(鉅亨網資料照)

據輝達公告財報，因單季營收年增 85% 搶眼，再度超越市場預期，也改寫 AI 晶片需求天花板，激勵今日電子權值股多檔齊嗨。權王台積電 (2330-TW) 開高走高漲 2.06%；IC 設計股龍頭聯發科在結束分盤處置後，出關首日隨即一吐悶氣，開高後急奔 3,550 元亮燈鎖漲停；台達電 (2308-TW) 漲 6% 站上 2,000 元大關；鴻海 (2317-TW) 漲 3.13%，日月光投控 (3711-TW) 漲 7.14%

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