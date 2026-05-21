鉅亨網記者黃皓宸 台北
台股今 (21) 日受惠 AI 大廠輝達 (NVDA-US) 公告 2027 年首季財報亮眼，加上 AMD(AMD-US) 執行長蘇姿丰昨 (20) 日抵台傳將會見供應鏈廠，激勵台股今日一掃陰霾，在 AI 題材股各自發揮、聯發科 (2454-TW) 出關漲停助攻下，開高走高，終場飆漲 1,347.39 點或漲 3.37%，創台股史上第五大漲點，收 41368.31 點，成交量較昨 (20) 日放大至 1.1 兆元。
據輝達公告財報，因單季營收年增 85% 搶眼，再度超越市場預期，也改寫 AI 晶片需求天花板，激勵今日電子權值股多檔齊嗨。權王台積電 (2330-TW) 開高走高漲 2.06%；IC 設計股龍頭聯發科在結束分盤處置後，出關首日隨即一吐悶氣，開高後急奔 3,550 元亮燈鎖漲停；台達電 (2308-TW) 漲 6% 站上 2,000 元大關；鴻海 (2317-TW) 漲 3.13%，日月光投控 (3711-TW) 漲 7.14%
今日盤面上 AI 類股各擁題材發揮表現，其中被動元件受惠日本松下電器因銀、銅等貴金屬原物料上漲，加上製造成本增加，宣布自今 (2026)7 月起調漲固態電容價格，掀起被動元件漲價敖，包括國巨 *(2327-TW)、臺慶科 (3357-TW)、大毅 (2478 -TW)、雷科 (6207 -TW)、千如 (3236 -TW) 衝上漲停板，
散熱族群的健策 (3653-TW) 亮燈漲停板，股價站穩 3,000 元大關，邁科 (6831-TW) 漲 8.47%，雙鴻 (3324-TW)、建準 (2421-TW)、力致 (3483-TW) 漲幅都超過 6% 以上。
ABF 載板類股則因台積電共同封裝光學 (CPO) 布局再升級，包括景碩 (3037-TW)、欣興 (3189-TW) 雙雙亮燈飆上漲停板，南電 (8046-TW) 漲半根停版。
光通訊類股近日遭獲利賣壓下修，今日多檔上揚，包括輝達供應鏈的波若威 (3163-TW) 漲停板，統新 (6426-TW) 漲停，聯鈞 (3450-TW)、華星光 (4979-TW)、上銓 (3363-TW) 漲幅超過半根停板。
法人表示，但台股今日展開報復反彈，但成交量未來應要持續加大，以擴編更多 AI 群體加入，目前台股 AI 相關供應鏈，隨著輝達執行長黃仁勳宣布，代理式 AI 時代到臨，包括散熱、光通訊、PCB 隨著產品持續升級強化，有望在企業與各產業中實際執行生產工作並創造獲利價值。
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