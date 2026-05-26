鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-05-26 16:17

共信 - KY(6617-TW) 今 (26) 日召開法說會，總經理林懋元指出，旗下肺癌新藥普羅先安 (PTS302) 已完成中國營銷策略優化，預計將下半年將迎來強勁成長動能。另外，PTS302 也加速中國以外的國際市場授權，向多國遞交新藥上市許可申請。

共信 - KY 指出，肺癌新藥 PTS302 在中國使用醫院達 310 家，銷量穩健成長，帶動今年前 4 月營收達 1286 萬元，年增 15.9%。

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為加速成長動能，共信 - KY 近期推動兩大策略，包括針對代理商通路進行汰弱留強的調整，以提升銷售效率。同時，透過代理商與與保險公司洽談合作，開發客製化保險產品，採取「普羅先安 (PTS302) 治療方案 + 商保」的支付模式，加速醫院准入與滲透率。林懋元預期，下半年中國市場銷售將有爆發性成長。

針對 PTS302 國際授權進度，共信 - KY 指出，目前成功授權至北非的摩洛哥、阿爾及利亞，以及東南亞的馬來西亞、新加坡等市場。近期也完成摩洛哥、阿爾及利亞遞交上市許可 (NDA)，並預計第三季陸續向馬來西亞、菲律賓提出申請。

至於其他開發中的新藥產品，治療中晚期原發性肝癌新藥 PTS100 的台灣臨床二期試驗，預計招募 26 位動脈栓塞治療失敗，且不適用標靶藥物的肝癌患者，預計今年 5 月完成收案，後續進行數據分析與整體，將在台灣及日本等亞太地區推進臨床三期。

另外，共信 - KY 下半年也預計提交治療惡性胸腔積液新藥 PTS500 的台灣及美國多國多中心臨床二 / 三期，以及治療罕病腺樣囊性癌 (ACC) 新藥 PTS-02 的美國臨床二期試驗申請。其中，PTS-02 已取得美國 FDA 孤兒藥資格認定，並在今年初完成與 FDA 的藥品製造品質諮詢會議，FDA 原則同意共信在美國臨床二期試驗，即可提交藥證申請 (NDA)。