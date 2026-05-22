〈台股盤後〉再刷史上第9大漲點899點收復4萬2 周線翻長紅漲1095點
鉅亨網記者張欽發 台北
台股今 (22) 日仍有美伊戰事發展局勢不明的干擾，但在今晨美股收紅激勵及大型權值股、被動元件、高頻高速材料股的出頭之下，雖然尾盤爆出 486 億元大量壓低指數 45.89 點，仍無礙大盤終場站上 4 萬 2 大關 ，上漲 899.76 點收在 42267.97 點，成交值 1.18 兆元。
台股今天上漲 899.76 點作收，同時也是史上 9 大漲點，而就周 K 線來看，不但 拉出長紅，大漲 1095.61 點或 2.66%，並留下長達 1298.92 點的下影線。資深證券分析師簡伯儀指出，若未來交易量能有效放大，台股將有極大機會突破前波高點。在操作策略上，只要指數能穩守在月線之上，建議投資人應保持偏多操作的積極態度。中小股有機會表現。
今天台股大盤由 41447.92 點開出，最高 42357.6 點，最低即爲開盤的點位，紡場並以上漲 899.76 點收盤，指數報 42267.97 點，成交值 1.18 兆元。指數走勢由大型權值股、被動元件、高頻高速材料類股帶動，終場電子股上漲 2.56%，占市場成交值 82.71%，金融保險股下跌 0.11%，占大盤成交值 2.01%。
今天大盤類股半導體股上漲，台積電以上漲 1.12% 或 25 元作收，收盤報 2255 元；而被動元件由國巨 (2327-TW) 領軍帶動族群上揚，頻率元件個股晶技 (3042-TW)、希華 (2484-TW)、台嘉碩 (3221-TW) 及泰藝 (8289-TW)、安碁 (6174-TW) 都以漲停作收。
權值股方面，聯發科 (2454-TW) 上漲 310 元或 8.73%，以 3860 元作收，而遭處置交易的大立光 (3008-TW) 收盤上漲 80 元 2.31%，收盤價報 3540 元。
同時，今天 IC 載板股表現弱勢，欣興 (3037-TW)、南電 (8046-TW)、景碩 (3189-TW) 股價收盤都上漲，景碩並登漲停。
而 AI 算力競賽引爆高速傳輸銅箔基板 (CCL) 需求大幅擴張，各廠包括在海內外大舉擴張產能以因應需求，也因此推升 CCL 含浸設備廠亞泰金屬 (6727-TW) 的訂單人手，亞泰金屬目前訂單直透 2028 年，股價今日收盤攻上 600 元漲停價。
在現階段包括台光電 (2383-TW)）、台燿 (6274-TW)、聯茂 (213-TW) 都有大幅擴充產能的投資計畫，今天股價全數收紅。
包括群翊 (6664-TW) 及台虹 (8039-TW) 同步獲 MSCI 增列小型股成分股，將於台灣時間 5 月 29 日收盤後生效，今天收盤都上漲逾 6%。
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