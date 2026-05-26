鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-05-26 11:09

曹明在股東會上致詞時指出，過去一年，關稅大戰、中東區域戰事不斷，加上以巴衝突未解，石化業受影響極大，但經營團隊憑著多年累積的經營經驗展現了極高的韌性與執行力，一邊努力調整原料採購，一邊優化生產流程來降低成本，去 (2025) 年稅前獲利 127 億元、年增 93.6%，證明就算市場在低潮下，台塑化依舊有逆勢賺錢的實力。

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曹明也報告台塑化旗下去 (2025) 年各事業部經營狀況，在煉油部門已經成功的「由虧轉盈」; 石化原料方面因亞洲市場供給還是過剩，石化產業景氣依舊低迷，團隊積極與下游整合把產能利用率從 2024 年 52% 拉高到了 60%；發電公用利益額較 2024 年度成長近 16%；全年量產 5,500 公噸的永續航空燃油 (SAF) 給國內航空公司，同時持續推動各項節能減碳措施。

曹明表示，今年 2 月底爆發的美伊戰爭及荷姆茲海峽封鎖，引發了全球能源市場最嚴重的供應中斷，杜拜原油價格更是一舉飆破每桶 150 美元，國際油價和成品油價差正在劇烈波動，台塑化會透過多元的採購策略尋找替代的料源，並調整中東運輸路線確保料源穩定，調整製程增加生產有利的產品。

在國內銷售上，曹明指出，公司會持續擴大「台塑石油 APP」的異業合作，我們的目標非常明確，就是要衝破 100 萬會員大關。