鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-04-10 18:31

台塑 (1301-TW) 集團今 (10) 日自結 3 月營收及首季獲利，受中東戰事影響，引發原油上揚，帶動中下游塑化原料價格飆漲，也推升塑化客戶在斷料風險提高下，積極回補庫存，加上 2 月工作天數較少相比，四家公司 3 月營收均繳出年、月雙增，以台塑 (1301-TW) 月增 61% 最高，南亞 (1303-TW)、台化 (1326-TW) 月增也超過 46%，從首季獲利觀察，與油價最相關的台塑化 (6505-TW) 稅後純益 204.07 億元，年增 4.5 倍最佳。

台塑 3 月營收為 173.54 億元、月增 61.6%、年增 1.5%，第 1 季合併營收為 419.85 億元、年減 11.1%。台塑表示，3 月因受惠銷售量、價都增加，且 2 月底美伊戰爭爆發後，斷料風險提高，客戶積極回補庫存，台塑各主要產品銷售量，合計比上月增加 13.4 萬噸，平均價格也比 2 月上揚，幅度介於 9-24％。

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台塑首季稅後純益 32.69 億元，較上季由虧轉盈，主要係轉投資收益增加，比上季增加 61.3 億元，每股稅後純益為 0.51 元，

南亞 3 月營收為 271.7 億元、月增 46.4%、年增 18.1%，創近 43 個月以來單月新高，首季合併營收 685.96 億元、年增 4.6%。

南亞各產品中，電子材料營收占比達 5 成以上，營運狀況最佳，加上 AI 市場規模持續擴張、中高階材料供應緊缺，連帶使一般電子材料供給漸趨緊張，消費電子需求增溫、用料升級，帶動銅箔基板、ABF 載板、銅箔、玻纖布等產品銷售量、價大增，帶動營收大幅增長。

南亞第 1 季稅後純益為 146.73 億元、季增 176.8%，EPS 攀升至 1.8 元，達近 15 季以來新高，與上季、去年同期比較，皆大幅成長，獲利加速的動能主要來自於電子三大領域的貢獻：南亞電子材料、南電 (8046-TW) 及轉投資的南亞科 (2408-TW)。

台化 3 月營收為 337.29 億元、月增 46.8%、年增 21.6%，第 1 季營收為 817.5 億元、年增 3.6%。台化表示，受美以對伊朗軍事衝突影響，加上原油行情大幅上漲，帶動石化塑膠產品價格跟漲。

台化第 1 季自結稅後純益 62.47 億元，比去年同期及前 1 季相比均轉虧為盈，EPS 為 1.07 元。

台塑化 3 月營收 633.21 億元、月增 39.2%、年增 7.8%，第 1 季營收為 1,619.89 億元、年減 6.5%。台塑化在 3 月煉油事業營業額比去 (2025) 年同期增加 15.5%，烯烴營業額也比去年同期增加 2.1%。