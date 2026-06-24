美股周二全面下跌， 費半 指數跌幅重達 7.87%，衝擊台股今 (24) 日開低走低一度失守 4 萬 6 大關，開盤即是全日最高點 46143.32 點，隨後最低暴跌 1280 點至 45819.71 點。終場收 46043.6 點，下跌 1057.05 點或跌 2.24%，守住 46000 點大關，失守 5 日均線，成交量 1.4 兆元。

在類股表現方面，受到費半揩數重挫衝擊，台股半導體類股成為殺盤重心，類股指數跌幅重達 3.42%，台積電下跌 100 元，跌幅約 4% ，股價跌破 2400 元來到 2390 元；資金棄電子轉向傳產股，塑膠股在台塑四寶領軍大漲下，漲幅高達 3。68%。