鉅亨網記者吳承諦 台北
美股周二全面下跌，費半指數跌幅重達 7.87%，衝擊台股今 (24) 日開低走低一度失守 4 萬 6 大關，開盤即是全日最高點 46143.32 點，隨後最低暴跌 1280 點至 45819.71 點。終場收 46043.6 點，下跌 1057.05 點或跌 2.24%，守住 46000 點大關，失守 5 日均線，成交量 1.4 兆元。
在類股表現方面，受到費半揩數重挫衝擊，台股半導體類股成為殺盤重心，類股指數跌幅重達 3.42%，台積電下跌 100 元，跌幅約 4% ，股價跌破 2400 元來到 2390 元；資金棄電子轉向傳產股，塑膠股在台塑四寶領軍大漲下，漲幅高達 3。68%。
權值股紛紛臉綠，台積電 (2330-TW) 下跌 80 元或 3.2%，收 2410 元；聯發科 (2454-TW) 下跌 190 元或 4.2%，收 4270 元；台達電 (2308-TW) 跌約 2%，鴻海 (2317-TW) 跌約 1%。惟聯電 (2303-TW) 漲約 4%。
台塑四寶上演除息秀點火強攻，台化 (1326-TW) 、台塑 (1301-TW) 均漲停，台塑化 (6505-TW) 漲約 5%，順利在 2 天內完成填息，南亞 (1303-TW) 漲約 1%。
此外，面板族群在資金轉進下逆勢走高，群創 (3481-TW) 漲約 5%，友達 (2409-TW) 漲約 4%，彩晶 (6116-TW) 漲約 2%。
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