傳高層嗆中油「什麼沒有就是有錢」及三接工程 龔明鑫回應了

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-06-24 11:10

經濟部長龔明鑫今 (24) 日出席立法院經濟委員會，在會前接受媒體聯訪，針對近期引發外界高度關注的中油第三座液化天然氣接收站（三接）工程弊案，以及台灣最新外銷訂單與工業生產表現，進行詳細的說明。

經濟部長龔明鑫今(24)日出席立法院經濟委員會前接受媒體聯訪。（鉅亨網資料照）

媒體詢問中油三接工程預算從新台幣 94 億元爆增至 253 億元，遭質疑其中涉及弊端，且傳出有中油高層在內部開會時放話嗆聲，聲稱中油「什麼都沒有，就是有錢」，詢問經濟部是否已啟動相關行政調查，以及目前的調查結果與進度為何。

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龔明鑫對此表示，先前確實已經根據立法院的決議，要求經濟部內部啟動相關的行政調查。他透露，該案的行政調查結果已經在今年 1 月份時，由經濟部正式函送給地方檢察署進行後續的偵辦與司法調查，目前全案已進入司法程序。

當媒體進一步追問行政調查的具體內容，以及是否有掌握到中油高層確實曾說過「中油什麼都沒有就是有錢」等相關言論時，龔明鑫則顯得相當保留。他強調，由於該案件目前已經移送地檢署，基於偵查不公開的原則，現階段無法對外公開任何調查細節與具體內容，亦無法證實或評論相關傳聞。

除了中油三接案之外，媒體也關心昨日公布的工業生產與外銷訂單數據。市場有聲音質疑，近期的外銷訂單與出口金額大幅增長，可能只是因為國際原物料價格上漲所導致的金額虛胖，而非實際需求的提升。

對此，龔明鑫明確澄清並指出，從數據上來看，外銷出口的「量」確實是有實質增加，並非單純靠原物料漲價支撐。他分析，台灣目前的出口成長率本來就維持在 40% 以上的高檔，而最新出爐的外銷訂單表現，同樣也呈現 40% 以上的強勁成長。這顯示出，實際的海外訂單需求與實際的出口表現是非常吻合且高度對稱的，反映出全球市場對台灣產品的實質需求依然強勁。

龔明鑫更進一步指出，在這一波外銷接單的亮眼表現中，有一個非常好的消息，就是過去表現相對沉悶的許多傳統產業，現在也已經跟著全面復甦、動了起來。他認為這對台灣整體的產業均衡發展而言，是一個非常正面且令人振奮的好消息。