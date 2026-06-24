鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-06-24 15:35

霖園集團創辦人蔡萬霖三子蔡鎮宇，昨 (23) 日傳出前往國泰世華銀行辦公場所毆打董事長郭明鑑，甚至出動轄區派出所員警上門關切。對此，國泰世華銀行今 (24) 日發布四點聲明，強調郭明鑑董事長皆依法兼職且積極盡責，並澄清此衝突應屬誤會外，亦呼籲應理性溝通，同時重申將持續秉持核心價值穩健經營。

國泰世華銀行指出，郭明鑑董事長是由本行母公司國泰金控指派擔任本行及關係企業之法人代表董事，於任職迄今均秉持遵法、專業、理性、尊重及溝通之態度處理各項事務，並積極參與本行之各項業務；且郭明鑑在外兼任職務，均已依法申報，並不影響其執行本行董事長之職務，更無任何不當之個人利益。

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針對蔡鎮宇毆打郭明鑑一事，應是對郭兼職有所誤會所致。國泰世華認為蔡鎮宇如有任何不同意見，實應循理性溝通及合法程序為之，而不宜逕以肢體衝突方式表達訴求。

國泰世華仍將秉持「誠信、當責、創新」三大核心價值，並以「客戶為中心」作為核心經營理念，努力經營業務，繼續為股東、客戶、員工及社會大眾創造更好之權益，亦歡迎各界對本公司之營運提出批評及指教。

最後，國泰世華銀行感謝各界的關心與指教。

國泰投信先前因未掌握郭明鑑自 2025 年 5 月起擔任世芯 - KY(3661-TW) 獨董，導致旗下 8 檔基金及全委帳戶投資踩紅線，直至今年 1 月才出清持股，金管會日前表態將依法裁罰，郭明鑑進而請辭國泰投信董事職務。