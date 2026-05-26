鉅亨網記者張欽發 台北 2026-05-26 13:30

1000 萬元是不少首購族踏入房市的關鍵預算門檻。究竟在 1000 萬元以內的預算，在七都能買到多大坪數的住宅？房仲業者統計近一年七都 1000 萬元以下成屋交易數據，發現台北市 1000 萬元以下交易占比僅 10.4%，平均坪數也僅 13 坪左右；反觀中南部各都，千萬元以下交易占比普遍超過 5 成，且平均可享有 24 坪以上的居住空間。

同樣千萬元預算買房 房仲：北市僅夠買套房、中南部可買兩房起跳，圖爲示意圖。(鉅亨網記者張欽發攝)

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，台北市房價長期居高不下，1000 萬元內的產品多以套房或小坪數、高屋齡的公寓為主，可選擇的物件相對稀少，因此交易量有限。

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此外，台北市 1000 萬元以下的住宅，往往集中於文山、士林、北投等房價相對平實的行政區，精華區幾乎難以覓得，這也是交易量偏低的主因之一，對於預算有限、又想留在臺北生活的首購族來說，選擇空間仍相當受限，不少人因此轉而考慮外溢至新北市或桃園市購屋。

台北市房價高不可攀，許多首購族和換屋族在臺北市千萬元預算內能選擇的物件十分有限，往往只能退而求其次選擇套房或小坪數產品，因此也有不少購屋族選擇「脫北」，將目光移往新北市與桃園市。陳金萍表示，新北市捷運路網成熟、生活機能完善，生活圈與台北高度重疊，通勤便利性幾乎不輸市區；桃園市則受惠於機場捷運串聯、重劃區持續開發，以及航空城、臺積電等重大產業題材加持，就業機會持續擴增。

陳金萍進一步指出，新北市逾 22 坪、桃園市逾 27 坪的平均坪數，意味著 1000 萬元以內的預算，在這兩個縣市已可對應到格局完整的兩房產品，相較台北市平均 13.6 坪的空間，新北、桃園選擇更多、坪數更大，這也是脫北購屋族持續湧入的誘因之一。

陳金萍指出，中南部三都的共同特色在於，1000 萬元以內的預算，幾乎可直接對應到兩房甚至更大格局的住宅產品，「2 房起跳」是基本，甚至有機會達到 2+1 房或 3 房左右。